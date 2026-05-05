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यूपी में आंधी-बारिश का कहर: 18 की मौत, 5 घायल, 24 घंटे में मुआवजे के निर्देश

लगातार बारिश और तेज हवाओं से किसानों और बागवानों को भी बड़ा नुकसान, प्रशासन अलर्ट मोड पर.

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यूपी में आंधी-बारिश से फसलें खराब, आंध-बिजली से हो रहीं मौते, आपदा से परेशान किसान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 1:39 PM IST

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लखनऊ: यूपी में बीते कुछ दिनों से जारी बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई है. जिससे प्रदेश में अब तक 18 लोगों की मौत, 5 घायल और 24 पशुओं की मौत की पुष्टि हुई है. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों का समुचित इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनहानि, पशुहानि और घायलों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए. साथ ही जिलाधिकारियों (डीएम) को फील्ड में रहकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करने और आवश्यक संसाधनों के लिए शासन से समन्वय बनाए रखने को कहा गया है. सीएम ने चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

किसानों और बागवानों पर भारी मार: लगातार बारिश और तेज हवाओं से किसानों और बागवानों को भी बड़ा नुकसान हुआ है. आम उत्पादक उपेंद्र कुमार के अनुसार, बारिश से आम की फसल को सामान्यतः फायदा होता है, लेकिन इस बार तेज हवाओं और आंधी-तूफान के कारण बड़े पैमाने पर फल टूटकर गिर गए.
उन्होंने बताया कि इस बार करीब 15% आम बागवानों को नुकसान हुआ है, जबकि पिछली बारिश में यह आंकड़ा 40% तक पहुंच गया था. जिन बागवानों ने आम के फलों पर बैगिंग कर रखी थी, उनकी फसल अपेक्षाकृत सुरक्षित रही, लेकिन बिना बैग वाले फलों को भारी नुकसान हुआ है.

सब्जी और दलहन फसलों पर असर: बारिश का असर सब्जी उत्पादकों पर भी साफ दिख रहा है. कद्दू, करेला जैसी बेल वाली सब्जियों के फूल झड़ रहे हैं, वहीं खेतों में पानी भरने से फसल सड़ने लगी है. बड़ी संख्या में सब्जी किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है.

उड़द की फसल पर भी असर पड़ा है. जिन किसानों की फसल अंकुरित हो चुकी थी, उन्हें कम नुकसान हुआ है, लेकिन हाल ही में बोई गई फसल पानी भरने के कारण खराब हो गई है और दोबारा बुवाई की नौबत आ गई है.

गन्ना और लीची उत्पादक भी प्रभावित: गन्ने की नई बुवाई करने वाले किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिन खेतों में पानी भर गया है, वहां बीज सड़ने की आशंका है, जिससे दोबारा बुवाई करनी पड़ सकती है.

वहीं, लीची उत्पादकों को भी तेज हवाओं से नुकसान हुआ है, हालांकि लीची गुच्छों में होने के कारण नुकसान सीमित (करीब 5%) रहा है, लेकिन तेज हवा के कारण फल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है. राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके.

ये भी पढ़ें: यूपी में जारी आफत की बारिश पर सीएम योगी सख्त; 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश, जनता से सतर्क रहने की अपील

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