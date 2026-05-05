ETV Bharat / state

यूपी में आंधी-बारिश का कहर: 18 की मौत, 5 घायल, 24 घंटे में मुआवजे के निर्देश

लखनऊ: यूपी में बीते कुछ दिनों से जारी बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई है. जिससे प्रदेश में अब तक 18 लोगों की मौत, 5 घायल और 24 पशुओं की मौत की पुष्टि हुई है. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों का समुचित इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनहानि, पशुहानि और घायलों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए. साथ ही जिलाधिकारियों (डीएम) को फील्ड में रहकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करने और आवश्यक संसाधनों के लिए शासन से समन्वय बनाए रखने को कहा गया है. सीएम ने चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

किसानों और बागवानों पर भारी मार: लगातार बारिश और तेज हवाओं से किसानों और बागवानों को भी बड़ा नुकसान हुआ है. आम उत्पादक उपेंद्र कुमार के अनुसार, बारिश से आम की फसल को सामान्यतः फायदा होता है, लेकिन इस बार तेज हवाओं और आंधी-तूफान के कारण बड़े पैमाने पर फल टूटकर गिर गए.

उन्होंने बताया कि इस बार करीब 15% आम बागवानों को नुकसान हुआ है, जबकि पिछली बारिश में यह आंकड़ा 40% तक पहुंच गया था. जिन बागवानों ने आम के फलों पर बैगिंग कर रखी थी, उनकी फसल अपेक्षाकृत सुरक्षित रही, लेकिन बिना बैग वाले फलों को भारी नुकसान हुआ है.

सब्जी और दलहन फसलों पर असर: बारिश का असर सब्जी उत्पादकों पर भी साफ दिख रहा है. कद्दू, करेला जैसी बेल वाली सब्जियों के फूल झड़ रहे हैं, वहीं खेतों में पानी भरने से फसल सड़ने लगी है. बड़ी संख्या में सब्जी किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है.