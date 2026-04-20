कोरबा में आंधी तूफान से घर के तीसरी मंजिल की दीवार गिरी, परिवार के तीन लोग गंभीर घायल
कोरबा में रविवार देर शाम के बाद अचानक मौसम बदल गया. तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 20, 2026 at 1:28 PM IST
कोरबा: रविवार की रात मौसम अचानक बदला गया. कोरबा के कई इलाकों में आंधी तूफान के बाद तेज बारिश शुरू हो गई. इसी आंधी तूफान में कोयलांचल क्षेत्र कुसमुंडा में दर्दनाक हादसा हो गया. तेज आंधी तूफान और बारिश के कारण प्रेम नगर कपाटमुडा रोड में एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे पति पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए.
दो मंजिला मकान की दीवार पड़ोसी के घर पर गिरी
प्रेम नगर कपाटमुडा रोड में संतोष वर्मा नामक एक व्यक्ति अपने मकान का निर्माण करा रहा है. बीती रात करीबन 9 से 10 बजे आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई. जिसमें निर्माणाधीन दो मंजिल मकान के ऊपर की दीवार पड़ोस के अजय धनवार के मकान पर गिर गई. सैंकड़ों ईंट एक साथ गिरने से घर का छप्पर टूट गया. इस हादसे में घर के अंदर सो रहे अजय धनवार, उसकी पत्नी और बच्चा मलबा के नीचे दब गए.
मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज
घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. मलबे के नीचे दबे परिवार की आवाज सुनकर पड़ोसी और स्थानीय युवा तुरंत मदद के लिए पहुंचे. मलबे के भारी ढेर को हटाकर स्थानीय युवाओं की सक्रियता से तीनों को बाहर निकाला. घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें तत्काल कोरबा के अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.