धमतरी में आंधी तूफान से पेड़ गिरे, कई बिजली खंभों को नुकसान
धमतरी में लगातार दूसरे दिन भी मौसम बदला हुआ नजर आया. कई इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 18, 2026 at 10:06 AM IST
धमतरी: तेज अंधड़ और तेज हवाओं ने शहर सहित आसपास के इलाकों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया. अचानक बदले मौसम के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा.
सड़क पर गिरे बिजली खंभे
तेज हवा के चलते लोहरसी रोड पर बिजली के खंभों को भारी नुकसान पहुंचा. कई बिजली खंभे टूटकर सड़क पर गिर गए, जबकि कई खंभे दबाव के चलते झुक गए. इसके चलते आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति कई घंटों तक बाधित रही. बिजली बंद होने से लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित हुए.
सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल मरम्मत कार्य शुरू किया गया. विभाग के कर्मचारी क्षतिग्रस्त खंभों को हटाने और बिजली व्यवस्था बहाल करने में लगातार जुटे रहे.
कई बड़े पेड़ों की डालियां सड़क पर गिरी
वहीं तेज आंधी की वजह से शहर के कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां सड़कों पर गिर गईं, जिससे कुछ समय के लिए आवागमन भी प्रभावित हुआ. स्थानीय लोगों और नगर निगम की टीम ने मिलकर रास्तों को साफ कराया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका.
बता दें कि इससे एक दिन पहले सोमवार को भी धमतरी में मौसम ने अचानक करवट ली थी. ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश और हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. लगातार बदल रहे मौसम के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं किसानों को फसल नुकसान की चिंता सता रही है.