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बरेली में आंधी बनी आफत, अलग-अलग हादसों में दो महिलाओं की मौत

बरेली : मौसम के अचानक बदले मिजाज ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली. शनिवार शाम तेज आंधी-तूफान के कारण जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में हुए हादसों में दो महिलाओं की मौत हो गई. एक महिला बिजली के खंभे की चपेट में आ गई, जिससे महिला की आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला तेज हवा के दौरान मकान की दूसरी मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, हाफिजगंज क्षेत्र के मिलक बमनपुरी गांव के मानसिंह अपनी पत्नी सुमन लता (35) को दवा दिलाकर बाइक से घर लौट रहे थे. तभी रास्ते में तेज आंधी शुरू हो गई. इसी दौरान गांव के पास अचानक एक बिजली का खंभा बाइक के ऊपर गिर गया. जिससे सुमन गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि मानसिंह मामूली रूप से चोटिल हो गए.

परिजन घायल महिला को पहले नवाबगंज और बाद में बरेली के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतका के पति ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि खंभा काफी समय से झुका हुआ था और इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.