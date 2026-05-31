बरेली में आंधी बनी आफत, अलग-अलग हादसों में दो महिलाओं की मौत
शनिवार शाम तेज आंधी-तूफान के कारण जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में हुए हादसों में दो महिलाओं की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 5:10 PM IST
बरेली : मौसम के अचानक बदले मिजाज ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली. शनिवार शाम तेज आंधी-तूफान के कारण जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में हुए हादसों में दो महिलाओं की मौत हो गई. एक महिला बिजली के खंभे की चपेट में आ गई, जिससे महिला की आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला तेज हवा के दौरान मकान की दूसरी मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई.
जानकारी के मुताबिक, हाफिजगंज क्षेत्र के मिलक बमनपुरी गांव के मानसिंह अपनी पत्नी सुमन लता (35) को दवा दिलाकर बाइक से घर लौट रहे थे. तभी रास्ते में तेज आंधी शुरू हो गई. इसी दौरान गांव के पास अचानक एक बिजली का खंभा बाइक के ऊपर गिर गया. जिससे सुमन गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि मानसिंह मामूली रूप से चोटिल हो गए.
परिजन घायल महिला को पहले नवाबगंज और बाद में बरेली के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतका के पति ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि खंभा काफी समय से झुका हुआ था और इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
वहीं बिथरी चैनपुर क्षेत्र में तेज आंधी के दौरान एक अन्य दर्दनाक हादसा हुआ. 30 वर्षीय सुनीता अपने मायके में रह रही थीं. शनिवार रात वह मकान की दूसरी मंजिल पर थीं. इसी दौरान तेज हवा चलने लगी. नीचे उतरते समय महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे जमीन पर जा गिरीं.
गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. दोनों घटनाओं के बाद परिवारों में मातम पसरा हुआ है. हाफिजगंज इंस्पेक्टर प्रवीण सोलंकी ने बताया कि महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
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