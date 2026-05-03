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जयपुर में तेज ​आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, बिजली का तार गिरने से युवक की मौत, कई जगह गिरे पोल और पेड़

जयपुर : ​ राजधानी जयपुर में तेज अंधड़ और मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर न केवल ब्रेक लगा दिया, बल्कि कई परिवारों की खुशियां भी छीन लीं. इस प्राकृतिक आपदा में सबसे हृदयविदारक घटना जयसिंहपुरा खोर इलाके में हुई, जहां बाइक सवार एक युवक की बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. शनिवार देर शाम आए भयंकर तूफान के कारण जयपुर और आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र के जामडोली रोड पर चावंड माता मंदिर के पास उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब एक चलती बाइक पर अचानक बिजली का तार टूटकर गिर गया. करंट इतना जोरदार था कि बाइक सवार युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिला. मृतक की पहचान खोहनागोरियां निवासी यूनुस के रूप में हुई है.

जयसिंहपुरा खोर थाना अधिकारी मुकेश कुमार मीणा के मुताबिक जयसिंहपुरा खोर में जामडोली रोड पर चावंड माता मंदिर के पास बाइक सवार पर बिजली का तार गिरने की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे. बाइक सवार पर बिजली का तार गिरा हुआ था. बिजली विभाग को सूचना दी गई. बिजली के करंट के डर की वजह से कोई भी व्यक्ति पास में नहीं जा रहा था. लेकिन जयसिंहपुरा खोर थाने के कांस्टेबल रतनलाल और अन्य पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नजदीक पहुंचकर युवक को बचाने की कोशिश की. बिजली विभाग को सूचना देकर तुरंत लाइट सप्लाई बंद करवाई गई. सीपीआर देकर भी युवक को बचाने का काफी प्रयास किया गया. तुरंत युवक को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन करंट लगने की वजह से युवक की मौत हो गई.

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बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप : बिजली का तार गिरकर करंट लगने से राह चलते बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई. बिजली विभाग को सूचना देने के बाद भी कोई भी कर्मचारी और अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे. तुरंत बिजली सप्लाई को भी बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक राहगीर की मौत हो गई. बिजली विभाग की लापरवाही के चलते स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. जयसिंहपुरा खोर थाने के पास 11000 केवी की लाइन गिरने से रास्ता बंद हो गया. गनीमत रही की लाइन गिरने के समय कोई राहगीर नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया. जयसिंहपुरा खोर थाने से आगे मित्तल कॉलेज की तरफ जाने वाले रास्ते में बिजली की लाइन गिरने से लोगों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया.