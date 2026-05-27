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सीतापुर में आंधी-तूफान उजाड़ा घर, एक की मौत 4 घायल; चंदौली में मैजिक हादसे में 15 घायल

पिसावां में एक ही परिवार के 5 लोगों पर निर्माणाधीन दीवार गिरी,

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दीवार गिरने से एक की मौत 4 घायल. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 8:15 AM IST

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Updated : May 27, 2026 at 8:24 AM IST

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सीतापुर: सीतापुर जिले में देर रात आई आंधी तूफान से कई हादसे होने से कोहराम मचा हुआ है. सबसे पहले पिसावां थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों पर गिरी निर्माणाधीन दीवार से एक महिला की मौत होने के साथ ही पति व उसके 3 बच्चे घायल हो गए. वहीं सदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रण्डा मजरा लच्छीपुर में तेज आंधी-तूफान ने एक अन्य परिवार की खुशियां छीन लीं.

वहीं चंदौली में हुए भीषण सड़क हादसे में 15 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सीतापुर में तेज हवाओं के बीच अचानक पक्की दीवार भरभराकर गिरने से उसके मलबे के नीचे दबने से मूलचंद भार्गव (65) पुत्र स्व. नंदा की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

बता दें कि हादसे में घायल हुई सुमन पत्नी रमेश (35) को परिजन तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल बना हुआ है.

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चंदौली में भीषण सड़क हादसा, मैजिक सवार 15 लोग घायल. (ETV Bharat)

चंदौली में भीषण सड़क हादसा, मैजिक सवार 15 लोग घायल

सदर कोतवाली के क्षेत्र के झांसी गांव के समीप एनएच 19 पर मंगलवार की अल सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पुलिस के मुताबिक बिहार के चैनपुर से कुछ लोग शव लेकर वाराणसी अंतिम संस्कार के लिए मैजिक वाहन से जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार मैजिक चालक ने आगे चल रही ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैजिक वाहन के परखच्चे उड़ गए.

सूचना मिलते ही पुलिस और एनएचएआई की हेल्पलाइन टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा. जिला अस्पताल के ईएमओ अजय सिंह ने बताया कि सभी 15 घायलों को जिला अस्पताल ले आया गया है. सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है, 4 गंभीर रूप से घायल मरीजों को बेहतर उपचार के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया है.

Last Updated : May 27, 2026 at 8:24 AM IST

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