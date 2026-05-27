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सीतापुर में आंधी-तूफान उजाड़ा घर, एक की मौत 4 घायल; चंदौली में मैजिक हादसे में 15 घायल

दीवार गिरने से एक की मौत 4 घायल. ( ETV Bharat )

सीतापुर: सीतापुर जिले में देर रात आई आंधी तूफान से कई हादसे होने से कोहराम मचा हुआ है. सबसे पहले पिसावां थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों पर गिरी निर्माणाधीन दीवार से एक महिला की मौत होने के साथ ही पति व उसके 3 बच्चे घायल हो गए. वहीं सदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रण्डा मजरा लच्छीपुर में तेज आंधी-तूफान ने एक अन्य परिवार की खुशियां छीन लीं. वहीं चंदौली में हुए भीषण सड़क हादसे में 15 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सीतापुर में तेज हवाओं के बीच अचानक पक्की दीवार भरभराकर गिरने से उसके मलबे के नीचे दबने से मूलचंद भार्गव (65) पुत्र स्व. नंदा की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. बता दें कि हादसे में घायल हुई सुमन पत्नी रमेश (35) को परिजन तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल बना हुआ है.