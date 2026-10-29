यूपी में चक्रवात अर्णव का असर, 45 जिलों में गरज चमक संग बारिश-आंधी-तूफान की आज चेतावनी
चक्रवात तूफान के प्रभाव से 29-30 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम ऐसे ही बना रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:16 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 12:16 PM IST
लखनऊ/मेरठ: उत्तर प्रदेश में तूफान 'अर्णव' अपना असर दिखाने लगा है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, फतेहपुर, बांद्रा तथा उनके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हुई. वहीं मेरठ में बूंदाबादी से मौसम सुहाना हो गया है. मौसम विभाग की तरफ से बारिश की संभावना जताई गई है.
बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए तूफान अर्णव का असर बुधवार से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में पड़ना शुरू हो गया. इसके प्रभाव के कारण पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहा.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को उत्तर प्रदेश के 45 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा और बिजली गिरने की संभावना है.
भारी बारिश की संभावना इन जिलों में: प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, गाजीपुर और आस-पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.
भारी बारिश का अलर्ट इन जिलों में: चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर एवं आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.
बादल गरजने/बिजली गिरने का अलर्ट इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और आस-पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.
लखनऊ का मौसम ऐसा रहेगा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बहराइच सबसे गर्म जिला: बुधवार को प्रदेश का बहराइच सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर जिले में 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि चक्रवाती तूफान 'अर्णब' के प्रभाव से 29-30 अक्टूबर को प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है. 29-30 अक्टूबर के दौरान प्रदेश में बादल गरजने-बिजली गिरने के साथ बेमौसम बारिश हो सकती है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते अधिकतम तापमान में 6-9°C की गिरावट संभावित है.
मेरठ में हल्की बूंदाबांदी: मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिले के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं, वहीं हल्की रिमझिम से भी मौसम में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है.
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