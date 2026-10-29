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यूपी में चक्रवात अर्णव का असर, 45 जिलों में गरज चमक संग बारिश-आंधी-तूफान की आज चेतावनी

उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/मेरठ: उत्तर प्रदेश में तूफान 'अर्णव' अपना असर दिखाने लगा है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, फतेहपुर, बांद्रा तथा उनके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हुई. वहीं मेरठ में बूंदाबादी से मौसम सुहाना हो गया है. मौसम विभाग की तरफ से बारिश की संभावना जताई गई है.

बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए तूफान अर्णव का असर बुधवार से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में पड़ना शुरू हो गया. इसके प्रभाव के कारण पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहा.