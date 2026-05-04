यूपी में आंधी-बारिश का कहर; दीवार गिरने और आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 5 युवकों की मौत
बदले मौसम के बीच लखनऊ, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर में हुईं घटनाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 6:21 PM IST
लखनऊ: प्रदेश में सोमवार को मौसम के बदले रुख के कारण तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई है. इसी के साथ बिजली गिरने और दीवार गिरने की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है. ये घटनाएं लखनऊ, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर में हुई हैं.
लखनऊ के मड़ियांव और विभूति खंड में दीवार गिरने से दो युवकों की मौत हो गई. मड़ियांव में पंक्चर बनवा रहे हरदोई के अंकित शर्मा की जान चली गई, वहीं विभूति खंड में ठेला लगाने वाले दो भाई मलबे में दब गए, जिनमें से अमित यादव की मौत हो गई.
मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवा नंद मिश्रा ने बताया कि मडियांव के भरत नगर स्थित नॉज पैलेस के सामने सुबह करीब 9 बजे हादसा हुआ. मूल रूप से हरदोई के अतरौली निवासी अंकित शर्मा (34) एक मटर विक्रेता की दुकान पर काम करता था. बारिश के बाद अंकित अपने मालिक की कार का पहिया खोलकर मिस्त्री से पंक्चर बनवा रहा था. तभी पास स्थित एक पुरानी और जर्जर ईंट की दीवार अचानक ऊपर गिर गई. हादसे में मिस्त्री को मामूली चोटें आई हैं. अंकित के दो बच्चे हैं.
दूसरी घटना विभूति खंड इलाके में हुई, जहां 20 फीट ऊंची दीवार अचानक गिर गई. इसमें सड़क किनारे ठेला लगाने वाले दो सगे भाई अमित यादव और अमरीश चपेट में आ गए. पुलिस ने दोनों भाइयों को तत्काल डॉ. राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने अमित यादव को मृत घोषित कर दिया. घायल अमरीश का इलाज जारी है. अमित के परिवार में उसकी मां और चार भाई-बहन हैं. पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद अमित ही परिवार का बड़ा सहारा था.
इन हादसों ने शहर में पुरानी और जर्जर इमारतों व दीवारों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान जर्जर ढांचों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें.
गोरखपुर में बिजली गिरने से दो युवकों की मौत
गोरखपुर में सोमवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से दो युवकों की मौत हो गई. सोमवार दोपहर बाद अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. इसी दौरान जोरदार गरज-चमक के बीच आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आकर दोनों युवक गंभीर रूप से झुलस गए. अस्पताल में डॉक्टर ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. घटना सदर तहसील के लाल टीकर गांव की है. दोनों युवकों के नाम विकास यादव और शशिकांत हैं.
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया. एसडीएम सदर दीपक गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. प्रशासन की मौजूदगी में दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इस हादसे से मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है, वहीं पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों पर न जाने की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.
सिद्धार्थनगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक मौत
सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील क्षेत्र के ग्राम चंदे गड़िया निवासी 47 वर्षीय बेचन सोमवार दोपहर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे. इस दौरान गांव के बाहर कुछ दूरी पर पुलिया के पास आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रभारी निरीक्षक थाना मिश्रौलिया ने बताया कि मृतक के दो बेटे नितेश (19), विशाल (18) और दो बेटियां साक्षी (16) व मीनाक्षी (13) हैं.
गांव वालों के मुताबिक, परिवार गरीब है. इसके पास लगभग तीन बीघा खेत है. परिवार में कमाने वाले बेचन ही थे. उपजिलाधिकारी बांसी निखिल चक्रवर्ती ने बताया कि मृतक के परिजनों को शीघ्र नियमानुसार सरकारी सहायता दिलाई जाएगी.
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