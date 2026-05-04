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यूपी में आंधी-बारिश का कहर; दीवार गिरने और आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 5 युवकों की मौत

यूपी में मौसम का कहर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश में सोमवार को मौसम के बदले रुख के कारण तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई है. इसी के साथ बिजली गिरने और दीवार गिरने की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है. ये घटनाएं लखनऊ, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर में हुई हैं. लखनऊ के मड़ियांव और विभूति खंड में दीवार गिरने से दो युवकों की मौत हो गई. मड़ियांव में पंक्चर बनवा रहे हरदोई के अंकित शर्मा की जान चली गई, वहीं विभूति खंड में ठेला लगाने वाले दो भाई मलबे में दब गए, जिनमें से अमित यादव की मौत हो गई. ​मड़ियांव इंस्पेक्टर​ शिवा नंद मिश्रा ने बताया कि मडियांव के भरत नगर स्थित नॉज पैलेस के सामने सुबह करीब 9 बजे हादसा हुआ. मूल रूप से हरदोई के अतरौली निवासी अंकित शर्मा (34) एक मटर विक्रेता की दुकान पर काम करता था. बारिश के बाद अंकित अपने मालिक की कार का पहिया खोलकर मिस्त्री से पंक्चर बनवा रहा था. तभी पास स्थित एक पुरानी और जर्जर ईंट की दीवार अचानक ऊपर गिर गई. हादसे में मिस्त्री को मामूली चोटें आई हैं. अंकित के दो बच्चे हैं. ​दूसरी घटना विभूति खंड इलाके में हुई, जहां 20 फीट ऊंची दीवार अचानक गिर गई. इसमें सड़क किनारे ठेला लगाने वाले दो सगे भाई अमित यादव और अमरीश चपेट में आ गए. पुलिस ने दोनों भाइयों को तत्काल डॉ. राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने अमित यादव को मृत घोषित कर दिया. घायल अमरीश का इलाज जारी है. अमित के परिवार में उसकी मां और चार भाई-बहन हैं. पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद अमित ही परिवार का बड़ा सहारा था. ​इन हादसों ने शहर में पुरानी और जर्जर इमारतों व दीवारों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान जर्जर ढांचों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. गोरखपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आए युवक (Photo Credit; ETV Bharat)