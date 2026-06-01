भैरमगढ़ में 40 मिनट के तूफान ने मचाई तबाही, पेड़ उखड़े, बिजली व्यवस्था ठप
आंधी और बारिश ने मचाई बीजापुर के भैरमगढ़ में तबाही, पेड़ और बिजली के पोल उखड़े
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 1, 2026 at 11:00 AM IST
बीजापुर: भैरमगढ़ क्षेत्र में करीब 40 मिनट तक चले भीषण तूफान ने पूरे कस्बे की तस्वीर बदल दी. तेज हवाओं के चलते बड़े-बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे कई मार्ग पूरी तरह बाधित हो गए. एक स्थान पर विशाल पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई, जिससे रात के समय आवाजाही ठप हो गई.
तूफान से बिजली व्यवस्था ठप
तूफान का सबसे ज्यादा असर बिजली व्यवस्था पर पड़ा। मुख्य मार्ग पर कई बिजली के खंभे गिर गए और तार सड़क पर बिखर गए. इसके चलते पूरे इलाके की बिजली रात से ही गुल है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
आंधी तूफान से भारी नुकसान
नेशनल हाईवे किनारे स्थित आमचो ढाबा भी तूफान की चपेट में आ गया. तेज हवाओं ने ढाबे का पूरा टीन शेड उड़ा दिया, जिसकी एंगल और चादरें करीब 50 मीटर दूर तक बिखर गईं. इसके अलावा आसपास की कई दुकानों के बोर्ड और छतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है.शादी-समारोह में उपयोग होने वाला बड़ा लोहे का पंडाल भी तूफान के कारण भरभराकर गिर गया.
''प्रभावित परिवारों को मिलेगी राहत''
घटना की सूचना मिलते ही भैरमगढ़ तहसीलदार और बिजली विभाग की टीम रात में ही मौके पर पहुंच गई. प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीनों की मदद से सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने का कार्य शुरू किया गया. तहसीलदार ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और पटवारियों को सभी गांवों में सर्वे के निर्देश दिए गए हैं. प्रभावित परिवारों को जल्द ही राहत प्रदान की जाएगी.
कुछ ही देर में हालात हुए बेकाबू
स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब 11:30 बजे अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. कुछ ही देर में हालात बेकाबू हो गए और छतों पर रखे सामान उड़ने लगे. बिजली गुल होते ही चारों ओर अंधेरा छा गया. एक दुकानदार ने बताया कि ऐसा तूफान उन्होंने पिछले पांच वर्षों में नहीं देखा.
हालांकि गनीमत रही कि घटना देर रात की होने की वजह से सड़कों पर आवाजाही कम थी और किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है. बावजूद इसके, आर्थिक नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है. प्रशासन द्वारा स्थिति को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं.
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