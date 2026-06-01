ETV Bharat / state

भैरमगढ़ में 40 मिनट के तूफान ने मचाई तबाही, पेड़ उखड़े, बिजली व्यवस्था ठप

आंधी और बारिश ने मचाई बीजापुर के भैरमगढ़ में तबाही, पेड़ और बिजली के पोल उखड़े

Storm and rain wreak havoc
आंधी तूफान से भारी नुकसान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: भैरमगढ़ क्षेत्र में करीब 40 मिनट तक चले भीषण तूफान ने पूरे कस्बे की तस्वीर बदल दी. तेज हवाओं के चलते बड़े-बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे कई मार्ग पूरी तरह बाधित हो गए. एक स्थान पर विशाल पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई, जिससे रात के समय आवाजाही ठप हो गई.

तूफान से बिजली व्यवस्था ठप

तूफान का सबसे ज्यादा असर बिजली व्यवस्था पर पड़ा। मुख्य मार्ग पर कई बिजली के खंभे गिर गए और तार सड़क पर बिखर गए. इसके चलते पूरे इलाके की बिजली रात से ही गुल है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Storm and rain wreak havoc
आंधी तूफान से भारी नुकसान (ETV Bharat)
Storm and rain wreak havoc
आंधी तूफान से भारी नुकसान (ETV Bharat)

आंधी तूफान से भारी नुकसान

नेशनल हाईवे किनारे स्थित आमचो ढाबा भी तूफान की चपेट में आ गया. तेज हवाओं ने ढाबे का पूरा टीन शेड उड़ा दिया, जिसकी एंगल और चादरें करीब 50 मीटर दूर तक बिखर गईं. इसके अलावा आसपास की कई दुकानों के बोर्ड और छतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है.शादी-समारोह में उपयोग होने वाला बड़ा लोहे का पंडाल भी तूफान के कारण भरभराकर गिर गया.

Storm and rain wreak havoc
आंधी तूफान से भारी नुकसान (ETV Bharat)

''प्रभावित परिवारों को मिलेगी राहत''

घटना की सूचना मिलते ही भैरमगढ़ तहसीलदार और बिजली विभाग की टीम रात में ही मौके पर पहुंच गई. प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीनों की मदद से सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने का कार्य शुरू किया गया. तहसीलदार ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और पटवारियों को सभी गांवों में सर्वे के निर्देश दिए गए हैं. प्रभावित परिवारों को जल्द ही राहत प्रदान की जाएगी.

Storm and rain wreak havoc
आंधी तूफान से भारी नुकसान (ETV Bharat)

कुछ ही देर में हालात हुए बेकाबू

स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब 11:30 बजे अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. कुछ ही देर में हालात बेकाबू हो गए और छतों पर रखे सामान उड़ने लगे. बिजली गुल होते ही चारों ओर अंधेरा छा गया. एक दुकानदार ने बताया कि ऐसा तूफान उन्होंने पिछले पांच वर्षों में नहीं देखा.

Storm and rain wreak havoc
आंधी तूफान से भारी नुकसान (ETV Bharat)

हालांकि गनीमत रही कि घटना देर रात की होने की वजह से सड़कों पर आवाजाही कम थी और किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है. बावजूद इसके, आर्थिक नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है. प्रशासन द्वारा स्थिति को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं.

नक्सलवाद खत्म अब पक्की सड़क का इंतजार, बीजापुर के कोत्तापल्ली गांव पहुंचना आज भी मुश्किल

बीजापुर तेंदुपत्ता गोदाम आगजनी केस में दोषियों पर होगी कार्रवाई- रूपसाय सलाम

बीजापुर डीएफओ हटाए गए, कल इटपाल तेंदूपत्ता गोदाम में लगी थी आग

TAGGED:

BHAIRAMGARH
BIJAPUR
आमचो ढाबा
METEOROLOGICAL DEPARTMENT
STORM AND RAIN WREAK HAVOC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.