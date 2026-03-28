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UP में अभी नहीं सताएगी गर्मी; 29 मार्च से 1 अप्रैल तक आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

लखनऊ: 26 मार्च को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश में मौसम बदला हुआ है. 27 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हुई, बादल छाए रहे. 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलीं.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम बदलने की वजह से तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण शनिवार को ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं भी चल सकती है.

मौसम विभाग की मानें तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ 28 मार्च से सक्रिय हो रहा है. इसके कारण 29 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने की संभावना है.

अगले 5 दिनों का मौसम कैसा रहेगा: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में बूंदा-बांदी के साथ हुई हल्की वर्षा के कारण अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में औसतन 3-6°C की गिरावट दर्ज की गई.

यद्यपि इसका प्रभाव समाप्त होने से 28-29 मार्च के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग इतनी ही वृद्धि के बाद आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पुनः 3-6°C की गिरावट आने की संभावना है.

इसी क्रम में अगले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 29 मार्च देर शाम/रात से प्रदेश में वर्षा का अगला दौर आरंभ होकर महीने के अंत तक जारी रहने की संभावना है. उक्त मौसम तंत्रों के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में भी 2-4°C के त्वरित उतार चढ़ाव जारी की संभावना है.

शुक्रवार को बारिश वाले जिले: मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक बारिश 6 मिमी दर्ज की गई. लखनऊ में 2.6 मिमी, कानपुर नगर में 1.5 मिमी, शाहजहांपुर में 3 मिमी और हरदोई, कानपुर देहात, गोरखपुर, वाराणसी, बहराइच, फतेहपुर, उरई, मुरादाबाद, अलीगढ़ जिलों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है.

राजधानी का मौसम: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया है. दिन में रुक-रुककर रिमझिम बारिश होती रही. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चलीं.