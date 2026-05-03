सुबह-सुबह मौसम का 'तांडव', ट्राईसिटी में तूफान-बारिश से मंदिर का पेड़ गिरा, हरियाणा के 7 जिलों में रेड अलर्ट
रविवार सुबह अचानक तेज आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया. हरियाणा, चंडीगढ़ और ट्राईसिटी में तूफान ने उत्पात मचाया.
Published : May 3, 2026 at 8:50 AM IST
चंडीगढ़: रविवार सुबह चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में अचानक तेज आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया. कुछ ही मिनटों में आसमान काला हो गया, तेज हवाओं से घरों के दरवाजे-खिड़कियां हिलने लगे और कई जगहों पर नुकसान की खबरें सामने आई हैं. मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. ताजा जारी रिपोर्ट में करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला और पंचकूला में बारिश का अलर्ट है.
सुबह-सुबह बदला मौसम, छाया अंधेरा: रविवार सुबह चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली यानी ट्राईसिटी में मौसम अचानक बदल गया. एकदम से तेज हवाओं के साथ काले बादल छा गए और देखते ही देखते पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया. करीब दस मिनट के भीतर आंधी ने इतना जोर पकड़ लिया कि सड़कों पर चल रहे लोगों को सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ी. सुबह के वक्त ऐसा मौसम आमतौर पर कम ही देखने को मिलता है, इसलिए लोगों के लिए ये बदलाव चौंकाने वाला रहा.
तेज आंधी से घरों और सड़कों पर असर: आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई घरों की खिड़कियां और दरवाजे जोर-जोर से टकराने लगे. छतों पर रखा हल्का सामान हवा में उड़ता नजर आया. सड़कों पर भी हालात कुछ देर के लिए बिगड़ गए, जहां धूल और तेज हवा के कारण विजिबिलिटी कम हो गई. कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलने से बचते दिखे. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हवा के झोंके इतने तेज थे कि कुछ जगहों पर पेड़ झुकते हुए दिखाई दिए और बिजली की तारों पर भी असर पड़ा.
मंदिर पर गिरा पेड़, बड़ा हादसा टला: आंधी के दौरान एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब कुछ ही सेकंड्स में एक पेड़ टूटकर मंदिर पर गिर गया. राहत की बात ये रही कि उस समय वहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई. हालांकि इस घटना ने इलाके में डर का माहौल जरूर बना दिया. आसपास के लोगों ने बताया कि हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो सीधे गिर पड़ा.
तात्कालिक पूर्वानुमान हरियाणा :03/05/2026 07:46:3) करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, पंचकुला, में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली के साथ तूफान (हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटे) की संभावना pic.twitter.com/eEAfewcWHY— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) May 3, 2026
मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है? मौसम विभाग के मुताबिक, चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में दिनभर मौसम बदलता रह सकता है. दिन का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. शाम के समय बादल छाने की संभावना जताई गई है, जबकि रात में हल्की बारिश की करीब 45 प्रतिशत संभावना है. इससे तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.
4 मई को और बढ़ेगा असर, बारिश के आसार: मौसम विभाग ने 4 मई के लिए और ज्यादा सक्रिय मौसम का अनुमान जताया है. इस दिन हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बौछारें पड़ने की करीब 65 प्रतिशत संभावना है. इसके चलते अधिकतम तापमान घटकर 31 से 32 डिग्री तक आ सकता है. लगातार बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, खासकर तेज हवा और बारिश के दौरान खुले इलाकों से दूर रहें.
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