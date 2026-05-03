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सुबह-सुबह मौसम का 'तांडव', ट्राईसिटी में तूफान-बारिश से मंदिर का पेड़ गिरा, हरियाणा के 7 जिलों में रेड अलर्ट

Chandigarh Weather Update ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: रविवार सुबह चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में अचानक तेज आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया. कुछ ही मिनटों में आसमान काला हो गया, तेज हवाओं से घरों के दरवाजे-खिड़कियां हिलने लगे और कई जगहों पर नुकसान की खबरें सामने आई हैं. मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. ताजा जारी रिपोर्ट में करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला और पंचकूला में बारिश का अलर्ट है. सुबह-सुबह बदला मौसम, छाया अंधेरा: रविवार सुबह चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली यानी ट्राईसिटी में मौसम अचानक बदल गया. एकदम से तेज हवाओं के साथ काले बादल छा गए और देखते ही देखते पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया. करीब दस मिनट के भीतर आंधी ने इतना जोर पकड़ लिया कि सड़कों पर चल रहे लोगों को सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ी. सुबह के वक्त ऐसा मौसम आमतौर पर कम ही देखने को मिलता है, इसलिए लोगों के लिए ये बदलाव चौंकाने वाला रहा. सुबह-सुबह मौसम का 'तांडव', ट्राईसिटी में तूफान-बारिश से मंदिर का पेड़ गिरा (ETV Bharat) तेज आंधी से घरों और सड़कों पर असर: आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई घरों की खिड़कियां और दरवाजे जोर-जोर से टकराने लगे. छतों पर रखा हल्का सामान हवा में उड़ता नजर आया. सड़कों पर भी हालात कुछ देर के लिए बिगड़ गए, जहां धूल और तेज हवा के कारण विजिबिलिटी कम हो गई. कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलने से बचते दिखे. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हवा के झोंके इतने तेज थे कि कुछ जगहों पर पेड़ झुकते हुए दिखाई दिए और बिजली की तारों पर भी असर पड़ा.