झारखंड में मौसम का ‘डबल अटैक’: बारिश से राहत लेकिन आंधी-वज्रपात का खतरा बरकरार
झारखंड के कई जिलों में आंधी और बारिश होने से मौसम में बदलाव हुआ है.
Published : May 2, 2026 at 3:20 PM IST
रांचीः झारखंड में मई की शुरुआत के कुछ दिन पहले से ही मौसम के मिजाज में बदलाव का सिलसिला जारी है. आज यानी 2 मई को राज्य के ज्यादातर इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे. इसके साथ कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिली है. मौसम केंद्र रांची के अनुसार, राज्य में कहीं-कहीं गर्जन के साथ तेज हवा, वज्रपात और बारिश की संभावना है.
गर्मी से राहत के बीच खतरे की घंटी!
मौसम का यह बदला मिजाज लोगों को गर्मी से राहत तो देगा लेकिन इसके साथ ही खतरे की घंटी भी बजा रहा है. मौसम केंद्र रांची ने चेतावनी दी है कि आज राज्य के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. वहीं वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
आने वाले दिनों में ओलावृष्टि के आसार
आने वाले दिनों की बात करें तो 3 मई को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा. राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. लेकिन 4 मई को मौसम और ज्यादा उग्र रूप ले सकता है. खासकर उत्तर-पूर्वी और आसपास के मध्य हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है.
वहीं 5 मई से लेकर 7 मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ तेज हवा और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. 8 मई तक मौसम का यही ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां बीच-बीच में बादल और बारिश लोगों को गर्मी से राहत देते रहेंगे.
अधिकतम तापमान पर जबरदस्त असर
झारखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम के मिजाज में आए बदलाव का सीधा असर तापमान पर देखने को मिल रहा है. तेज गर्मी और लू की स्थिति से राहत मिली है और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. एक समय डालटनगंज का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. अब यह घटकर करीब 35.0 डिग्री पर आ गया है, जो बड़ी राहत का संकेत है.
पिछले 24 घंटे का तापमान हाल
राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है. रांची में अधिकतम 33.6 डिग्री, जो सामान्य से करीब 3.5 डिग्री कम है. न्यूनतम 19.0 डिग्री, जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम है. जमशेदपुर में अधिकतम 32.0 डिग्री जो सामान्य से 7.3 डिग्री कम है. डालटनगंज में अधिकतम 35.0 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है जो सामान्य से 6.1 डिग्री कम है. इसके अलावा बोकारो और चाईबासा में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री नीचे बना हुआ है.
न्यूनतम तापमान में भी गिरावट
जब डालटनगंज का पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया था, तब सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी काफी गर्म थीं. उस दौरान न्यूनतम तापमान आमतौर पर 26 डिग्री से 30 डिग्री के बीच बना हुआ था, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही थी और उमस व बेचैनी बनी रहती थी. अब मौसम के मिजाज में बदलाव के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है. पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार रांची में न्यूनतम 19.0 डिग्री जमशेदपुर में 20.0 डिग्री, डालटनगंज में 22.1 डिग्री पहुंच गया है. पिछले 24 घंटे में लोहरदगा का न्यूनतम तापमान सबसे कम 18.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.
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