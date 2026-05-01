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मौसम बदलने से पारा गया नीचे, आंधी तूफान से जनजीवन पर असर, बिजली और इंटरनेट भी प्रभावित

कोरबा जिले में शहर और आसपास गुरुवार शाम सहित तेजी से मौसम बदला. तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई. जिससे सामान्य जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित रहा. शहर के आसपास एसईसीएल, सीएसईबी, बुधवारी, दर्री जमनीपाली सहित कई इलाकों में रात भर ब्लैक आउट जैसी स्थिति बनी रही. ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी बदतर रही. कुछ इलाकों में देर रात 2:00 बजे के आसपास बिजली आई, तो कई जगह सुबह बिजली बहाल हुई. इंटरनेट कनेक्शन भी बुरी तरह से प्रभावित रहा.

कोरबा: पिछले दो हफ्तों से जारी भीषण हीट वेव से मामूली राहत मिली है. लगातार 13 दिनों तक तापमान 42 डिग्री से ऊपर ही बना रहा, शुक्रवार को पारा नीचे आया और लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की.

इस वर्ष गर्मी का भी भीषण प्रकोप

सामान्य तौर पर अप्रैल माह में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहता है. लेकिन इस वर्ष गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. 17 अप्रैल से लेकर लगातार पखवाड़े भर तक पारा 42 डिग्री से ऊपर ही दर्ज होता रहा. गुरुवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली. बादल छाने के बाद तेज हवा चली और कई जगह बूंदाबांदी हुई. रात सवा नौ बजे के बाद शहर के अधिकतर हिस्सों में तेज बारिश शुरू हो गई. इसी महीने में यह दूसरी बार बारिश हुई है. इससे पहले 27 अप्रैल को भी वर्षा दर्ज की गई थी.

चक्रवात के कारण मौसम में बदलाव

मौसम विभाग ने द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण के असर से अगले पांच दिनों तक अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक प्रदेश के सभी संभागों में बादल गरजने, वज्रपात और बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है.

कोरबा में आंधी तूफान से पेड़ गिरे (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिजली आपूर्ति रही बाधित

गुरुवार शाम तेज हवा और बारिश के बाद शहर की बिजली व्यवस्था एक बार फिर पूरी तरह लड़खड़ा गई. कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति ठप रही. रुक-रुककर कई बार बिजली बंद हुई. लभभग एक घंटे तक अंधेरा छाया रहा.

न्यायालय परिसर में भी पेड़ गिरा

तेज आंधी तूफान से जिला एवं सत्र न्यायालय में एक पेड़ भी गिर गया था. जिससे कुछ अधिवक्ताओं के वाहन इसके नीचे दब गए थे, हालांकि नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं था. लेकिन कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा है.