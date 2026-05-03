अंधड़-बारिश के बीच बत्ती गुल, कॉल सेंटर में दर्ज हुई 2245 शिकायतें, 2171 का किया निस्तारण

अंधड़-बारिश के बीच बत्ती गुल, कॉल सेंटर में दर्ज हुई 2245 शिकायतें, 2171 का किया निस्तारण
बिजली आपूर्ति सुचारू करने में देर रात तक जुटे रहे जयपुर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी.
Published : May 3, 2026 at 8:00 PM IST
जयपुर: राजस्थान के जयपुर विद्युत वितरण निगम के विभिन्न सर्किलों में शनिवार शाम को तेज अंधड़ और बारिश के कारण बिजली सप्लाई तंत्र को नुकसान पहुंचा है. कई स्थानों पर पेड़ की डालियां और हॉर्डिंग्स टूट कर बिजली के तारों व कंडक्टर पर गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई. निगम के अभियंता और फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम आपूर्ति में व्यवधान को दूर करने के लिए तत्परता से जुट गए. अधिकतर इलाकों में रात को ही सप्लाई बहाल कर दी गई थी.
डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि केंद्रीकृत कॉल सेंटर पर शनिवार को बिजली आपूर्ति में व्यवधान से संबंधित जयपुर शहर व जयपुर जिला सर्किल के उपभोक्ताओं की कुल 2,245 शिकायतें दर्ज की गईं. जिनमें से 2,171 का समाधान कर दिया गया. फिलहाल, कुल 74 शिकायतें लंबित हैं. जयपुर, भरतपुर और कोटा जोन में इस अंधड़ के कारण 2,784 गांव, कस्बों व शहरों में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा. जिनमें से 2,506 में आपूर्ति बहाल कर दी गई है. शेष में भी आपूर्ति सुचारू करने के लिए टीम जुटी हुई हैं.
निदेशक और चेयरमैन ने संभाला मोर्चा : अंधड़ और बारिश के तुरंत बाद निदेशक (तकनीकी) आरके शर्मा जयपुर डिस्कॉम के राम मंदिर स्थित केंद्रीकृत कॉल सेंटर पहुंचे और वहां उपभोक्ताओं की 'नो करेंट' संबंधी समस्याओं के तत्काल निराकरण की मॉनीटरिंग में जुट गए. डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा भी रात करीब 11.30 बजे कॉल सेंटर पहुंच गई और देर रात करीब 1 बजे तक कॉल सेंटर से ही सभी अभियंताओं व फील्ड में विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया. जयपुर के चारों सर्किलों में अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता बिजली आपूर्ति सुचारू करने के प्रयासों में जुटे रहे.
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इन सर्किल में रहा सबसे ज्यादा असर : अंधड़ और बारिश से अधिक प्रभावित जयपुर जिला सर्किल के चौमूं, जोबनेर, दूदू, हाथोज, हरमाड़ा, जमवारामगढ़ क्षेत्र रहे. जयपुर शहर के वैशालीनगर, मुरलीपुरा, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जगतपुरा, सीकर रोड स्थित अधिकतर कॉलोनियों में रात को ही सप्लाई सुचारू कर दी गई थी. जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण सर्किल में 333 ट्रांसफार्मर और 1552 खंभों को नुकसान पहुंचा. जिनमें से 239 ट्रांसफार्मर और 1295 पोल को रविवार दोपहर तक दुरूस्त कर लिया गया.
11 केवी और 33 केवी के के फीडर पर भी असर : इसी तरह 11 केवी के 423 फीडरों और 33 केवी के 12 फीडरों से बिजली आपूर्ति में व्यवधान आया. जिनमें से 11 केवी के 396 फीडरों तथा 33 केवी के प्रभावित सभी 12 फीडरों में आपूर्ति बहाल कर दी गई है. जयपुर जोन के जयपुर दक्षिण व उत्तर सर्किल के साथ ही दौसा, टोंक और कोटपूतली सर्किल में भी असर रहा.
जयपुर जोन में कुल 433 वितरण ट्रांसफॉर्मरों को क्षति पहुंची. इनमें से 305 ट्रांसफॉर्मरों को सुचारू कर दिया गया. जोन में 2,351 पोल को नुकसान हुआ. इनमें से 1,711 पोल दुरूस्त कर दिए गए थे. वहीं, 11 केवी के 640 फीडर में से 583 फीडरों और 33 केवी के प्रभावित सभी 35 फीडरों में विद्युत आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है.