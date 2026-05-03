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अंधड़-बारिश के बीच बत्ती गुल, कॉल सेंटर में दर्ज हुई 2245 शिकायतें, 2171 का किया निस्तारण

जयपुर: राजस्थान के जयपुर विद्युत वितरण निगम के विभिन्न सर्किलों में शनिवार शाम को तेज अंधड़ और बारिश के कारण बिजली सप्लाई तंत्र को नुकसान पहुंचा है. कई स्थानों पर पेड़ की डालियां और हॉर्डिंग्स टूट कर बिजली के तारों व कंडक्टर पर गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई. निगम के अभियंता और फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम आपूर्ति में व्यवधान को दूर करने के लिए तत्परता से जुट गए. अधिकतर इलाकों में रात को ही सप्लाई बहाल कर दी गई थी.

डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि केंद्रीकृत कॉल सेंटर पर शनिवार को बिजली आपूर्ति में व्यवधान से संबंधित जयपुर शहर व जयपुर जिला सर्किल के उपभोक्ताओं की कुल 2,245 शिकायतें दर्ज की गईं. जिनमें से 2,171 का समाधान कर दिया गया. फिलहाल, कुल 74 शिकायतें लंबित हैं. जयपुर, भरतपुर और कोटा जोन में इस अंधड़ के कारण 2,784 गांव, कस्बों व शहरों में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा. जिनमें से 2,506 में आपूर्ति बहाल कर दी गई है. शेष में भी आपूर्ति सुचारू करने के लिए टीम जुटी हुई हैं.

निदेशक और चेयरमैन ने संभाला मोर्चा : अंधड़ और बारिश के तुरंत बाद निदेशक (तकनीकी) आरके शर्मा जयपुर डिस्कॉम के राम मंदिर स्थित केंद्रीकृत कॉल सेंटर पहुंचे और वहां उपभोक्ताओं की 'नो करेंट' संबंधी समस्याओं के तत्काल निराकरण की मॉनीटरिंग में जुट गए. डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा भी रात करीब 11.30 बजे कॉल सेंटर पहुंच गई और देर रात करीब 1 बजे तक कॉल सेंटर से ही सभी अभियंताओं व फील्ड में विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया. जयपुर के चारों सर्किलों में अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता बिजली आपूर्ति सुचारू करने के प्रयासों में जुटे रहे.

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