ETV Bharat / state

तेज आंधी बारिश से खेतों में लेटी तैयार गेहूं और सरसों की फसल, किसानों की बढ़ी चिंता

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जनपद में देर रात आई तेज आंधी और बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई इलाकों में खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की तैयार फसल तेज हवाओं के कारण गिर गई. कई खेतों में पानी भर जाने से फसल खराब होने का खतरा मंडराने लगा है. बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और अब किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.

बेमौसम बारिश और तूफान ने फसलों को पहुंचाया नुकसान: उधम सिंह नगर जनपद में देर रात अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. जिले के रुद्रपुर, गदरपुर और काशीपुर समेत कई क्षेत्रों में तेज हवाओं और बारिश के कारण खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. बताया जा रहा है कि इस समय क्षेत्र में गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह पककर तैयार है. कटाई का समय भी नजदीक आ गया है. ऐसे में अचानक आई तेज आंधी और बारिश ने खेतों में खड़ी फसल को गिरा दिया. कई जगहों पर तेज हवाओं के कारण गेहूं की बालियां जमीन पर झुक गईं, जिससे फसल के खराब होने का खतरा बढ़ गया है.

सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान: इसके अलावा कई खेतों में बारिश का पानी भर जाने से किसानों की चिंता और बढ़ गई हैं. पानी भरने के कारण गेहूं की फसल में सड़न और दानों के खराब होने की आशंका भी बढ़ गई है. यदि पानी जल्दी नहीं निकला, तो फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है. किसानों का कहना है कि पूरे साल की मेहनत के बाद जब फसल कटाई के लिए तैयार हुई थी, तभी बेमौसम बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. कई किसानों ने बताया कि तेज आंधी के कारण सरसों की फसल भी जमीन पर गिर गई है, जिससे उसकी कटाई और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं.