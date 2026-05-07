बिहार में संभल कर, 24 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट.. पूर्णिया में बिजली गिरने से 2 की मौत
बिहार के 24 जिलों में आज तेज बारिश, आंधी और ओला गिरने का अलर्ट जारी. पूर्णिया में बिजली गिरने से 2 की मौत. पढ़ें खबर-
Published : May 7, 2026 at 9:50 AM IST
पटना: बिहार के कई जिलों में आज भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा. पटना मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को दक्षिण-पूर्व और उत्तरी इलाकों में मौसम बिगड़ेगा और तेज आंधी के साथ बारिश होगी. इससे जानमाल और खेती-किसानी को नुकसान हो सकता है. आईएमडी ने कई जिलों में ऑरेज और येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों के जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की सलाह दी गई है.
बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम?: पटना मौसम विभाग के मुताबित, गुरुवार यानी 7 मई को बिहार के 24 जिलों में मौसम करवट लेगा. मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है. विभाग के अनुसार, 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की भी आशंका है.
May 6, 2026
बिहार के इन जिलों में येलो अलर्ट: पटना मौसम विभाग ने बिहार के जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, उनमें सिवान, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, खगड़िया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, गोपालगंज, बांका, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल है.
May 6, 2026
गयाजी में सबसे कम 20 डिग्री न्यूनतम: मौसम विभाग के अनुसार, आज भी कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा. आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी. आईएमडी की माने तो शुक्रवार के बाद मौसम बदलेगा और अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. बुधवार को गयाजी में सबसे कम 20 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिकतम तापमान कैमूर जिले में 33.7 डिग्री रहा.
May 6, 2026
पूर्णिया में बिजली गिरने से 2 की मौत: इस बीच, गुरुवार को पूर्णिया जिले में ठनका गिरने से दो लोगों की मौत हो गई. पहली घटना जिले के इंदिरा नगर डहरिया टोला की है, जहां वज्रपात की चपेट में आने से सिमरन कुमार (16 वर्ष) की मौत हो गई. जबकि दूसरी घटना सरवैली गांव में ठनका गिरने से मोहम्मद एकराम (50 वर्ष) की जान चली गई. घटना के दोनों मृतकों के परिवार को जिला प्रशासन की तरफ से 4-4 लाख अनुग्रह राशि प्रदान की गई.
May 6, 2026
मौसम विभाग की चेतावनी: मौसम विभाग ने आम लोगों को सलाह दी है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. खेतों में काम करने वाले किसानों को भी सतर्क रहने और मौसम बदलने पर सुरक्षित स्थान पर जाने की हिदायत दी गई है. तेज आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से फसलों और जान-माल को भारी नुकसान पहुंच सकता है.
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