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दिल्ली के नंद नगरी में बिजली गिरने से घर में लगी आग, लाखों का नुकसान; इलाके में दहशत

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी के E-57 ब्लॉक स्थित एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से मकान में लगी आग, कई सामान जलकर खाक

नंद नगरी में मकान पर गिरी आकाशीय बिजली, बड़ा हादसा टला
नंद नगरी में मकान पर गिरी आकाशीय बिजली, बड़ा हादसा टला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 18, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली : उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी थाना क्षेत्र से एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सुंदर नगरी के E-57 ब्लॉक स्थित एक मकान पर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना उस समय हुई जब इलाके में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई. इसी दौरान तेज धमाके के साथ गिरी बिजली ने मकान को अपनी चपेट में ले लिया.

बिजली गिरने से घर में लगी आग

बिजली गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर निकल आए. बताया जा रहा है कि बिजली मकान की छत पर गिरी और रोशनदान के रास्ते घर के अंदर करंट फैल गया. घटना के दौरान घर में रखी वॉशिंग मशीन, सिंटेक्स पानी का टैंक और कपड़े जलकर खाक हो गए. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी.

नंद नगरी में मकान पर गिरी बिजली, बड़ा हादसा टला (ETV Bharat)

दमकल विभाग के अधिकारी सतीश ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और स्थिति को नियंत्रित किया. वहीं, दिल्ली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सुरक्षित किया और भीड़ को नियंत्रित किया. गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के घायल या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. घर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं, जो राहत की बात है. हालांकि, संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है, जिससे पीड़ित परिवार को आर्थिक झटका लगा है.

फिलहाल इलाके में स्थिति समान्य

स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस घटना ने उन्हें डरा दिया है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे हादसों से बचाव के लिए जागरूकता और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जाए. फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन यह घटना प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रहने की एक बड़ी चेतावनी है.

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