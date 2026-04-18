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दिल्ली के नंद नगरी में बिजली गिरने से घर में लगी आग, लाखों का नुकसान; इलाके में दहशत

नंद नगरी में मकान पर गिरी आकाशीय बिजली, बड़ा हादसा टला ( ETV Bharat )