यूपी में तूफान 'अकवान' की दस्तक; वाराणसी, प्रयागराज समेत 12 जिलों में बारिश का अलर्ट
आज और कल पूर्वांचल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:22 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान अकवान के असर से शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. तूफान के असर से प्रदेश के अधिकतम-न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं तूफान का असर समाप्त हो जाने के बाद फिर से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आएगी.
पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई बना रहा, इस दौरान सुबह-शाम के समय पूर्वी-पश्चिमी इलाकों के आइसोलेटेड स्थान पर कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा छाया रहा. सबसे कम न्यूनतम विजिबिलिटी आजमगढ़ जिले में 200 मीटर रिकॉर्ड की गई.
इन जिलों में बारिश का अलर्ट: सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, प्रयागराज, मिर्जापुर, कुशीनगर में बारिश की संभावना है.
लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को भी लखनऊ में सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा, सुबह-शाम के समय हल्की उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 29 तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
गोरखपुर सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को यूपी का गोरखपुर सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर जिले में 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि चक्रवाती तूफान 'अकवान' के चलते 21-22 नवंबर को पूर्वांचल के कुछ जिलों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है. न्यूनतम तापमान में 3-5°C की गिरावट आने और कोहरे में वृद्धि होने की संभावना है.
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