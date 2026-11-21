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यूपी में तूफान 'अकवान' की दस्तक; वाराणसी, प्रयागराज समेत 12 जिलों में बारिश का अलर्ट

यूपी में तूफान 'अकवान' ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान अकवान के असर से शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. तूफान के असर से प्रदेश के अधिकतम-न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं तूफान का असर समाप्त हो जाने के बाद फिर से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आएगी.

पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई बना रहा, इस दौरान सुबह-शाम के समय पूर्वी-पश्चिमी इलाकों के आइसोलेटेड स्थान पर कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा छाया रहा. सबसे कम न्यूनतम विजिबिलिटी आजमगढ़ जिले में 200 मीटर रिकॉर्ड की गई.