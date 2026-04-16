रिज़ल्ट से घबराएं नहीं, परिश्रम की लौ जलाए रखें, क्योंकि मार्कशीट नहीं, व्यक्तित्व और विज़न तय करता है आपकी सफलता
मार्क्स भविष्य तय नहीं करते. रवींद्रनाथ टैगोर, आइंस्टीन और कलाम का जीवन साबित करता है कि सफलता डिग्रियों से नहीं, लगन से मिलती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 5:40 PM IST
लखनऊ/हैदराबाद: आज के प्रतिस्पर्धी दौर में अक्सर बच्चों और उनके अभिभावकों को लगता है कि स्कूल या कॉलेज के ग्रेड ही भविष्य का फैसला करेंगे, लेकिन इतिहास साक्षी है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से कई ऐसे रहे हैं, जिनका अकादमिक रिकॉर्ड या तो बहुत साधारण था या वे औपचारिक शिक्षा की बाधाओं को भी पार नहीं कर पाए थे.
यहां 5 भारतीय और 5 वैश्विक हस्तियों की सूची दी गई है, जिन्होंने साबित किया कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंज़िल नहीं.
5 भारतीय व्यक्तित्व
रवींद्रनाथ टैगोर (गुरुदेव)
साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता और 'गीतांजलि' के रचयिता टैगोर का मन स्कूली पढ़ाई में कभी नहीं लगा. वे औपचारिक शिक्षा के सख्त ढांचे से नफरत करते थे और स्कूल जाने से कतराते थे. उन्होंने अपनी अधिकांश शिक्षा घर पर ही निजी तौर पर प्राप्त की.
मैसेज: शिक्षा का अर्थ डिग्रियों तक सीमित नहीं, बल्कि ज्ञान की खोज है.
श्रीनिवास रामानुजन (महान गणितज्ञ)
दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों में शुमार रामानुजन गणित में तो असाधारण थे, लेकिन अन्य विषयों (जैसे अंग्रेजी और इतिहास) में फेल होने के कारण उन्हें कॉलेज की छात्रवृत्ति गंवानी पड़ी थी. उनके पास शुरुआत में कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी.
मैसेज: आपकी विशिष्ट प्रतिभा (Unique Talent) किसी एक विषय की कमजोरी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (मिसाइल मैन)
भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक कलाम साहब बचपन में एक 'औसत' छात्र थे. उन्हें गणित सीखने में कठिनाई होती थी और वे घंटों पढ़ाई करते थे, तब जाकर मार्क्स ला पाते थे. एक बार तो वे पायलट बनने की परीक्षा में भी असफल हो गए थे.
मैसेज: निरंतर प्रयास और सादगी ही महानता की कुंजी है.
धीरूभाई अंबानी (संस्थापक, रिलायंस)
धीरूभाई ने केवल 10वीं तक की पढ़ाई की थी और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़कर यमन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम किया. उनके पास कोई एमबीए डिग्री नहीं थी.
मैसेज: संसाधन और डिग्रियां मायने नहीं रखतीं, यदि आपके पास बड़े सपने देखने का साहस है.
के. कामराज (महान राजनेता)
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राजनीति के 'किंगमेकर' कहे जाने वाले कामराज ने केवल छठी कक्षा तक पढ़ाई की थी. उन्होंने गरीबी के कारण स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन उनके विजन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था (मिड-डे मील योजना) को बदल दिया.
मैसेज: नेतृत्व क्षमता अनुभव और संवेदनशीलता से आती है, किताबी ज्ञान से नहीं.
5 वैश्विक व्यक्तित्व
सर विंस्टन चर्चिल (पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री)
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नेतृत्व करने वाले चर्चिल अपने स्कूल में सबसे कमजोर छात्रों में गिने जाते थे. वे तीन बार प्रवेश परीक्षा में फेल हुए थे और उन्हें हकलाने की भी समस्या थी.
मैसेज: "सफलता अंतिम नहीं है, और असफलता घातक नहीं है."
अल्बर्ट आइंस्टीन (महान भौतिकविद्)
आइंस्टीन को उनके शिक्षक 'मंदबुद्धि' समझते थे. वे 9 साल की उम्र तक धाराप्रवाह बोल नहीं पाते थे. वे ज्यूरिख के पॉलिटेक्निक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में पहली बार में फेल हो गए थे.
मैसेज: कल्पनाशीलता और जिज्ञासा ज्ञान से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं.
अब्राहम लिंकन (16वें अमेरिकी राष्ट्रपति)
लिंकन की औपचारिक शिक्षा बमुश्किल एक साल की रही होगी. वे जीवन भर असफलताओं से जूझते रहे—व्यापार में फेल हुए, चुनाव हारे और कई बार मानसिक अवसाद का शिकार हुए.
मैसेज: चरित्र का निर्माण कठिन परिस्थितियों की भट्टी में होता है.
थॉमस अल्वा एडिसन (आविष्कारक)
एडिसन को उनके स्कूल से यह कहकर निकाल दिया गया था कि वे कुछ भी सीखने के काबिल नहीं हैं. उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाया. वे बल्ब बनाने की कोशिश में 1,000 बार असफल हुए थे.
मैसेज: हर असफलता हमें यह सिखाती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है.
बेंजामिन फ्रैंकलिन (अमेरिका के संस्थापक जनक)
दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक माने जाने वाले फ्रैंकलिन ने केवल 10 साल की उम्र तक ही स्कूल की पढ़ाई की थी. वे एक प्रिंटर के रूप में काम करने लगे और खुद को शिक्षित किया.
मैसेज: सीखने की इच्छाशक्ति आपको दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति बना सकती है.
इन महान हस्तियों का जीवन सिखाता है कि अकादमिक रिकॉर्ड आपके चरित्र, जुनून और मेहनत का विकल्प नहीं हो सकता. यदि आप गिरकर उठना जानते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताक़त आपको सफल होने से नहीं रोक सकती. इसलिए, परीक्षा के परिणाम से हताश होने की ज़रूरत नहीं,बल्कि अपनी तय की हुई दिशा में लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है,क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता.
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