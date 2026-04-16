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रिज़ल्ट से घबराएं नहीं, परिश्रम की लौ जलाए रखें, क्योंकि मार्कशीट नहीं, व्यक्तित्व और विज़न तय करता है आपकी सफलता

ग्रेड्स नहीं तय करते भविष्य: जब 'औसत' छात्र बनकर भी इन हस्तियों ने रचा इतिहास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/हैदराबाद: आज के प्रतिस्पर्धी दौर में अक्सर बच्चों और उनके अभिभावकों को लगता है कि स्कूल या कॉलेज के ग्रेड ही भविष्य का फैसला करेंगे, लेकिन इतिहास साक्षी है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से कई ऐसे रहे हैं, जिनका अकादमिक रिकॉर्ड या तो बहुत साधारण था या वे औपचारिक शिक्षा की बाधाओं को भी पार नहीं कर पाए थे. यहां 5 भारतीय और 5 वैश्विक हस्तियों की सूची दी गई है, जिन्होंने साबित किया कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंज़िल नहीं. 5 भारतीय व्यक्तित्व रवींद्रनाथ टैगोर (गुरुदेव)

साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता और 'गीतांजलि' के रचयिता टैगोर का मन स्कूली पढ़ाई में कभी नहीं लगा. वे औपचारिक शिक्षा के सख्त ढांचे से नफरत करते थे और स्कूल जाने से कतराते थे. उन्होंने अपनी अधिकांश शिक्षा घर पर ही निजी तौर पर प्राप्त की. मैसेज: शिक्षा का अर्थ डिग्रियों तक सीमित नहीं, बल्कि ज्ञान की खोज है. आपकी 'काम करने की क्षमता' आपके 'मार्क्स' से ज्यादा मायने रखती है. (Photo Credit: ETV Bharat) श्रीनिवास रामानुजन (महान गणितज्ञ)

दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों में शुमार रामानुजन गणित में तो असाधारण थे, लेकिन अन्य विषयों (जैसे अंग्रेजी और इतिहास) में फेल होने के कारण उन्हें कॉलेज की छात्रवृत्ति गंवानी पड़ी थी. उनके पास शुरुआत में कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी. मैसेज: आपकी विशिष्ट प्रतिभा (Unique Talent) किसी एक विषय की कमजोरी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. व्यावहारिक ज्ञान ही असली सफलता दिलाता है. (Photo Credit: ETV Bharat) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (मिसाइल मैन)

भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक कलाम साहब बचपन में एक 'औसत' छात्र थे. उन्हें गणित सीखने में कठिनाई होती थी और वे घंटों पढ़ाई करते थे, तब जाकर मार्क्स ला पाते थे. एक बार तो वे पायलट बनने की परीक्षा में भी असफल हो गए थे. मैसेज: निरंतर प्रयास और सादगी ही महानता की कुंजी है. आपकी काबिलियत और व्यक्तित्व ही आपको जीत दिलाता है. (Photo Credit: ETV Bharat) धीरूभाई अंबानी (संस्थापक, रिलायंस)

धीरूभाई ने केवल 10वीं तक की पढ़ाई की थी और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़कर यमन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम किया. उनके पास कोई एमबीए डिग्री नहीं थी. मैसेज: संसाधन और डिग्रियां मायने नहीं रखतीं, यदि आपके पास बड़े सपने देखने का साहस है.