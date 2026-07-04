बंध बारैठा की 60 करोड़ से बढ़ेगी भराव और जल निकासी क्षमता...पाल ऊंची करने के विरोध में ग्रामीण
अभी मानसून में पानी की आवक ज्यादा है, लेकिन मौजूदा स्पिलवे की क्षमता सीमित होने के कारण अतिरिक्त पानी की निकासी में परेशानी आती है.
Published : July 4, 2026 at 3:06 PM IST
भरतपुर: पूर्वी राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण जलाशयों में शामिल बंध बारैठा को भविष्य की जल आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है. इसकी भराव क्षमता और स्पिलवे (जल निकासी) क्षमता बढ़ाने के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. परियोजना का उद्देश्य भविष्य में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) से मिलने वाले अतिरिक्त पानी का संग्रहण बढ़ाना, भरतपुर शहर की पेयजल आपूर्ति को मजबूत करना और बयाना-रूपबास क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना है. हालांकि, बांध की पाल ऊंची करने के प्रस्ताव को लेकर प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों का विरोध भी तेज हो गया है. गांव बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रस्ताव वापस लेने की मांग की.
जरूरतों के हिसाब से बढ़ाएंगे क्षमता: जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता बने सिंह ने बताया कि वर्तमान में मानसून के दौरान बंध बारैठा में पानी की आवक अधिक होती है, लेकिन मौजूदा स्पिलवे की क्षमता सीमित होने के कारण अतिरिक्त पानी की निकासी में परेशानी आती है. इसी कारण बांध की भराव क्षमता और स्पिलवे क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है. भविष्य में ईआरसीपी के तहत भी बंध बारैठा में पानी लाने की योजना है. ऐसे में वर्तमान 1860 एमसीएफटी क्षमता वाले बांध को अधिक जल संग्रहण के लिए तैयार करना आवश्यक है, ताकि अतिरिक्त पानी का अधिकतम उपयोग किया जा सके.
पढ़ें:कूनो से भरतपुर पहुंचा चीता, बंध बारैठा क्षेत्र में दिखने से वन विभाग अलर्ट
नया रेगुलेटर बनेगा, बढ़ेगी जल निकासी क्षमता: अधीक्षण अभियंता बने सिंह ने बताया कि परियोजना के तहत केवल बांध की क्षमता ही नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि स्पिलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए नया रेगुलेटर भी बनाया जाएगा. इससे अधिक जल प्रवाह की स्थिति में पानी की सुरक्षित निकासी संभव होगी और बांध की सुरक्षा भी मजबूत होगी.
डीपीआर अंतिम चरण में: एसई बने सिंह ने बताया कि बांध की ऊंचाई बढ़ाने से संबंधित डीपीआर लगभग तैयार है, जबकि नए रेगुलेटर और स्पिलवे विस्तार की डीपीआर अगले एक-दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना है. दोनों डीपीआर तैयार होने के बाद प्रशासनिक स्वीकृतियां लेकर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. अधीक्षण अभियंता ने बताया कि फिलहाल बजट में 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन अंतिम लागत डीपीआर के आधार पर तय होगी. संभावना है कि परियोजना की वास्तविक लागत इससे अधिक हो सकती है.
पढ़ें:सीएम ने बंध बारैठा में पूजन से दिया जल संरक्षण का संदेश, कहीं कलश यात्रा तो कहीं प्रभात फेरी
भरतपुर शहर की पेयजल व्यवस्था को मिलेगा लाभ: बने सिंह ने बताया कि बंध बारैठा से वर्तमान में बयाना और रूपबास क्षेत्र के 4,243 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है. इसके साथ ही भरतपुर शहर की पेयजल आपूर्ति में भी सहायक है. क्षमता बढ़ने के बाद अधिक पानी संग्रहित किया जा सकेगा. इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता अधिक सुनिश्चित होगी और शहर की पेयजल आपूर्ति भी भविष्य में अधिक स्थिर और सुरक्षित रह सकेगी.
ग्रामीणों का दावा-175 गांवों पर पड़ सकता है असर: दूसरी ओर गांव बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार की योजना का विरोध शुरू कर दिया. बीते दिनों समिति अध्यक्ष श्रीराम बैसला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें कहा कि बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित विस्तार और बांध की पाल ऊंची करने से 133 राजस्व गांवों सहित करीब 175 गांवों के लोगों के सामने विस्थापन और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है.
पढ़ें: भरतपुर में नया इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन : बंध बारैठा में बसेंगे शेर, जिराफ और तितलियां, ट्रैकिंग व सफारी का बनेगा बड़ा हब
पाल के बजाय तलहटी की खुदाई का सुझाव: ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में अधिक जलभराव की स्थिति में 25 से 30 गांव प्रभावित होते हैं. यदि बांध की पाल करीब पांच फीट ऊंची की तो हजारों परिवारों के मकान और कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आ सकते हैं. उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए पाल ऊंची करने के बजाय बांध की तलहटी की खुदाई कर उसकी गहराई बढ़ाई जाए. इससे बिना अतिरिक्त डूब क्षेत्र बनाए भी अधिक पानी संग्रहित किया जा सकेगा.
सरकार के सामने बड़ी चुनौती: एक ओर जल संसाधन विभाग इस परियोजना को भरतपुर शहर की पेयजल सुरक्षा, किसानों की सिंचाई और ईआरसीपी के अतिरिक्त पानी के बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक बता रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित ग्रामीण अभयारण्य विस्तार और संभावित डूब क्षेत्र को लेकर गंभीर आशंकाएं जता रहे हैं. ऐसे में सरकार के सामने विकास, जल प्रबंधन और स्थानीय आबादी के हितों के बीच संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती होगी.
पढ़ें: बंध बारैठा बनेगा भरतपुर का अगला पर्यटन हब, बोटिंग से लेकर बटरफ्लाई पार्क तक की सुविधाएं होंगी विकसित