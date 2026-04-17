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नारी शक्ति वंदन अधिनियम रोकना महिलाओं के अधिकारों पर सीधा प्रहार: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने महिला आरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक गिरने पर खेद प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में जो हुआ, वह हर उस महिला के लिए पीड़ादायक और निराशाजनक है, जो अपने अधिकार और सम्मान की उम्मीद रखती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए जो संकल्प लिया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसी दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम था. लेकिन, विपक्ष द्वारा इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को पारित न होने देना महिलाओं के अधिकारों के साथ सीधा अन्याय है.

मुख्यमंत्री के अनुसार, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते यह विषय मेरे लिए केवल राजनीति का नहीं, बल्कि संवेदना और सम्मान का विषय है. देश की करोड़ों महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी देने का यह अवसर आज उनसे छीन लिया गया है. यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में बाधा डाली है.