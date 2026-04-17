नारी शक्ति वंदन अधिनियम रोकना महिलाओं के अधिकारों पर सीधा प्रहार: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
उन्होंने कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते यह विषय मेरे लिए केवल राजनीति का नहीं, बल्कि संवेदना और सम्मान का विषय है.
Published : April 17, 2026 at 10:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने महिला आरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक गिरने पर खेद प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में जो हुआ, वह हर उस महिला के लिए पीड़ादायक और निराशाजनक है, जो अपने अधिकार और सम्मान की उम्मीद रखती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए जो संकल्प लिया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसी दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम था. लेकिन, विपक्ष द्वारा इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को पारित न होने देना महिलाओं के अधिकारों के साथ सीधा अन्याय है.
मुख्यमंत्री के अनुसार, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते यह विषय मेरे लिए केवल राजनीति का नहीं, बल्कि संवेदना और सम्मान का विषय है. देश की करोड़ों महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी देने का यह अवसर आज उनसे छीन लिया गया है. यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में बाधा डाली है.
आज लोकसभा में जो हुआ, वह हर उस महिला के लिए पीड़ादायक और निराशाजनक है, जो अपने अधिकार और सम्मान की उम्मीद रखती है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 17, 2026
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए जो संकल्प लिया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसी दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम…
उन्होंने आगे कहा कि उनकी यह सोच महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति उनकी वास्तविक नीयत को दर्शाती है. देश की महिलाएं सब देख रही हैं और समझ रही हैं. नारी शक्ति के साथ हुआ यह अन्याय यूं ही नहीं जाएगा. दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण और महिला-नेतृत्व वाले विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी.
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