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रायबरेली: शराब पीने से रोका तो दादी का गला दबाकर कर दी हत्या, 2 घण्टे में पकड़ा गया हत्यारा

रायबरेली: शराब पीने से रोका तो दादी का गला दबाकर कर दी हत्या. ( ETV Bharat )

रायबरेली : शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कोडर गांव मजरा दहीगंवा में शुक्रवार 70 वर्षीय वृद्धा की हत्या के मामले में उसके भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक रामप्यारी की घर के अंदर गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई. आरोपी ने शव को बोरी में बांधकर फरार होने की कोशिश की. पुलिस को सूचना मिलते ही शिवगढ़ थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की गई. मात्र 2 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया और हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.