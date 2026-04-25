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रायबरेली: शराब पीने से रोका तो दादी का गला दबाकर कर दी हत्या, 2 घण्टे में पकड़ा गया हत्यारा

पुलिस के मुताबिक रामप्यारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई. आरोपी ने शव को बोरी में बांधकर फरार होने की कोशिश की.

Man Strangles Grandmother to Death
रायबरेली: शराब पीने से रोका तो दादी का गला दबाकर कर दी हत्या. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 6:42 PM IST

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रायबरेली : शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कोडर गांव मजरा दहीगंवा में शुक्रवार 70 वर्षीय वृद्धा की हत्या के मामले में उसके भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक रामप्यारी की घर के अंदर गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई. आरोपी ने शव को बोरी में बांधकर फरार होने की कोशिश की.

पुलिस को सूचना मिलते ही शिवगढ़ थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की गई. मात्र 2 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया और हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

महाराजगंज के क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार ने 24 अप्रैल को कपिल अपने साथी के साथ शराब पीकर शिवम के घर गया था. नशे की हालत में घर के आंगन में टीनशेड के नीचे तख्त पर लेटने के दौरान रामप्यारी ने उसके नशे में होने का विरोध किया, तो विवाद हो गया.

इसी दौरान अभियुक्त ने डंडे से प्रहार कर रामप्यारी को घायल कर दिया. बाद में अपने एक अन्य साथी के कहने पर आरोपी ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी तथा साक्ष्य छिपाने के लिए शव को कमरे में बोरो से ढक दिया. इसके पश्चात दोनों मौके से फरार हो गये.

उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को शिवम सिंह ग्राम कोडर मजरे दहीगवा ने थाना शिवगढ़ ने सूचना दी कि उनकी दादी की छोटी बहन रामप्यारी सिंह (70 वर्षीय) पत्नी स्वर्गीय शुभकरण सिंह की पड़ोस में रहने वाले कपिल सिंह पुत्र श्याम सिंह ने हत्या कर दी.

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दादी की हत्या
MAN STRANGLES GRANDMOTHER TO DEATH

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