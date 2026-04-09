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पाकुड़ से चेन्नई और न्यू जलपाईगुड़ी का रेल सफर हुआ आसान, दो एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव शुरू

पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर दो नई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव शुरू हो गया है.

New Trains from Pakur
पाकुड़ स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते डीआरएम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 10:26 PM IST

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पाकुड़: जिला के रेल यात्री पाकुड़ रेलवे स्टेशन से अब न्यू जलपाईगुड़ी और चेन्नई के लिए आसानी से रेल यात्रा कर पाएंगे. रेल मंत्रालय और रेलवे द्वारा दी गई अनुमति के बाद गुरुवार को हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी एक्सप्रेस और सेंट्रल चेन्नई-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पाकुड़ में शुरू हो गया है.

हावड़ा डीआरएम ने दोनों ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

पहले दिन से ही पाकुड़ के रेल यात्रियों ने दोनों ट्रेनों से सफर भी शुरू कर दिया है. इन दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के मौके पर पाकुड़ रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ऑनलाइन संबोधित किया. मौके पर हावड़ा रेल डिवीजन के डिवीजनल मैनेजर विशाल कपूर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को पाकुड़ से रवाना किया.

जानकारी देते हावड़ा डीआरएम विशाल कपूर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित किया

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों का पाकुड़ में ठहराव को ऐतिहासिक बताते हुए रेल सुविधाओं के विस्तार एवं रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री के प्रयासों की सराहना की. साथ ही साथ झारखंड सरकार से वैसी रेल परियोजनाएं जिसकी अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है उसे समय पर पूरा कराने में सहयोग की भी अपील की.

New Trains from Pakur
कार्यक्रम में उपस्थित लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

सैथिया-गुमानी फोर्थ लाइन का काम जल्द होगा शुरू

दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन को लेकर पूछे गए सवाल पर डीआरएम ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को लेकर रेल मंत्रालय और प्रशासन गंभीर है और यात्रियों की डिमांड को पूरा करने का काम रेलवे कर रही है. डीआरएम ने कहा कि सैथिया-गुमानी फोर्थ लाइन का काम जल्द शुरू होने वाला है और रेलवे ने इसकी मंजूरी दे दी है. साथ ही सर्वे, भूमि अधिग्रहण का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा. क्योंकि यह प्रोजेक्ट रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है.

Express Trains Stoppage In Pakur
पाकुड़ में यात्रियों के बीच हावड़ा डीआरएम विशाल कपूर. (फोटो-ईटीवी भारत)

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यात्रीगण कृपया ध्यान दें: धनबाद होकर चलेंगी दो स्पेशल ट्रेनें!

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