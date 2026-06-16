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हाथियों को पत्थरबाजी, वन विभाग का सख्त एक्शन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

डीएफओ ने बताया कि वाइल्ट लाइफ एक्ट के तहत प्रायमरी अफेंस रिपोर्ट जारी कर दी गई है. जल्द ही कोर्ट चालान भी करेंगे.

STONES PELTED AT ELEPHANTS IN GPM
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 1:03 PM IST

4 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही वन मंडल क्षेत्र में घूम रहे हाथियों पर ग्रामीण युवकों द्वारा पत्थर फेंकने का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की पहचान कर ली है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

हाथियों पर पत्थर फेंकना पड़ेगा भारी

मरवाही की वन मंडलाधिकारी (DFO) ग्रीष्मी चांद ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान कर ली गई है. संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाएगा.

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई (ETV Bharat)

डीएफओ ने कहा कि जंगली हाथियों को परेशान करना, उनका पीछा करना या उन पर पत्थर फेंकना गंभीर अपराध है, जिससे न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि लोगों की जान भी जोखिम में पड़ जाती है.

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

DFO ने बताया कि हाथियों के रिहायशी क्षेत्रों के करीब पहुंचने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर जीपीएम से अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है. इससे भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में सहायता मिलेगी.

अधिकारी ने बताया कि वन विभाग द्वारा हाथियों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है. हाथियों के आबादी वाले क्षेत्रों में आने पर विद्युत विभाग के सहयोग से बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कराई जाती है, ताकि बिजली के तारों के संपर्क में आने से हाथियों को कोई नुकसान न हो.

एक महीने से हाथी विचरण कर रहे हैं, वहीं से वीडियो सामने आए हैं कि युवा हाथी पर पत्थर मार रहे हैं. इन लड़कों को वन विभाग ने आइडेंटिफाई कर लिया है. पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी है और कलेक्टर से अनुरोध किया है कि जब हाथी रिहायशी इलाके में होता है तब हम लोगों को पर्याप्त पुलिस बल मिले ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि न हो और लॉ एंड आर्डर की स्थिति न बिगड़े. जब हाथी रिहायशी इलाकों में विचरण करता है तो हम उस इलाके की बिजली कटवा देते हैं ताकि हाथी को नुकसान न हो: ग्रीष्मी चांद, वन मंडल अधिकारी, मरवाही

वन विभाग ने की पुलिस फोर्स की मांग

डीएफओ ने कहा कि वन विभाग ने ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव भी रखा है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और किसी भी स्थिति में उन्हें उकसाने या परेशान करने का प्रयास न करें. वन विभाग का कहना है कि मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए जनसहयोग बेहद आवश्यक है.

हाथियों के आने-जाने के रास्तों से जुड़ी बातें

ऐसा माना जाता है कि दशकों से हाथी जिस रास्ते से आते जाते रहे हैं, उन्ही रास्तों से होकर वो हमेशा गुजरते हैं. इसलिए कई राज्यों में हाथियों के आने जाने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर बनाए गए हैं ताकि इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष को रोका जा सके. कई जगहों पर जहां हाथियों के आने जाने के रास्ते में रेलवे ट्रैक है वहां पर ट्रेन ड्राइवरों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी रहते हैं. साथ ही कई जगहों पर हाथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कई जगहों पर अंडरपास भी बनवाए गए हैं.

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