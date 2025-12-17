ETV Bharat / state

नूंह में रास्ते के विवाद पर भिड़े दो गुट, कई घायल, 11 लोगों पर मामला दर्ज

20 घरों के लोग विवादित रास्ते से गुजरते हैंः शिकायतकर्ता मुस्ताक निवासी डिंगरहेड़ी ने थाना मोहम्मदपुर अहीर में दी शिकायत में बताया कि "गांव में दो पक्षों की जमीन के बीच खसरा नंबर 118 में एक पंचायती रास्ता है, जिससे करीब 20 घरों के लोग 80-90 वर्षों से आवागमन कर रहे हैं. एक पक्ष ने कोर्ट से केस जीतकर प्रशासन की मदद से अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये रास्ता अब भी उपयोग में है."

नूंह : जिले के तावड़ू क्षेत्र के डिंगरहेड़ी गांव में रास्ते पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच पुराना विवाद चल रहा है. बुधवार को विवाद ने एक बार फिर से हिंसक रूप ले लिया. इस घटना में लाठी-डंडों, तेजधार हथियारों और पत्थरों से हमला होने की वजह से कई लोग घायल हो गए. पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत पर नौ नामजद आरोपियों समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

रास्ते के विवाद में जमकर चले रोड़े (Etv Bharat)

हमलावरों ने दी जान से मारने की धमकीः मुस्ताक के अनुसार 18 नवंबर को शमीम के परिवार वालों ने रास्ते में लकड़ियां डालकर उसे रोक दिया. जब वे लकड़ियां हटाकर रास्ता खोलने लगे तो शमीम के परिवार और अन्य लोग लाठी-डंडे और तेजधार हथियार लेकर हमलावर हो गए. इस मारपीट में सोहेल, तरमीना और नज्जर गंभीर रूप से घायल हो गए. आरोप है कि मोइन ने सोहेल के सिर पर तेजधार हथियार से वार किया, जबकि अन्य आरोपियों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला किया. हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी. शिकायत में कहा गया है कि यह विवाद शमीम के इशारे पर हुआ.

15 दिसंबर को मामले में केस दर्जः पहले भी रास्ते को लेकर गांव में पंचायतें हुईं, लेकिन शमीम ने पंचायत के फैसले को नहीं माना और टिन लगाकर रास्ता रोक दिया. मोहम्मदपुर अहिर थाना पुलिस ने 15 दिसंबर को मुस्ताक की शिकायत और एमएलआर रिपोर्टों के आधार पर 9 नामजद सहित 11 अन्य के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है. इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें भीड़ एक दूसरे पर पथराव करने के साथ-साथ गाली गलौज कर रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.