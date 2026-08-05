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मंगलौर बेली ब्रिज की ऊपरी परत से खिसके पत्थर, बड़े वाहनों के लिए बंद हुआ पुल, बढ़ी लोगों की मुश्किलें

मंगलौर बेली ब्रिज की ऊपरी परत से खिसके पत्थर ( ETV Bharat )