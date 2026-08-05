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मंगलौर बेली ब्रिज की ऊपरी परत से खिसके पत्थर, बड़े वाहनों के लिए बंद हुआ पुल, बढ़ी लोगों की मुश्किलें

क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण पुल की पुरानी अबटमेंट की ऊपरी परत से लगातार पत्थर गिर रहे हैं.

Kullu NH-305 Mangalore Bailey Bridge
मंगलौर बेली ब्रिज की ऊपरी परत से खिसके पत्थर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 12:41 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल के कुल्लू जिले में बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुई है. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के मंगलौर बेली ब्रिज पर बाधित हुई ट्रैफिक व्यवस्था का बुधवार सुबह मौके पर पहुंचकर बंजार और बाली चौकी प्रशासन के पुलिस विभाग, नेशनल हाईवे 305 के अधिकारी ने सहित संयुक्त निरीक्षण किया. इस दौरान पाया गया कि पुल अबटमेंट की ऊपरी परत से खिसके पत्थर के कारण यहां से बड़े वाहनों का गुजरना खतरनाक हो सकता है. ऐसे में NH-305 के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रामपुर, सहायक अभियंता बंजार ने ठेकेदार को तत्काल प्रभाव से विकल्प सड़क मार्ग सहित मंगलौर बेली ब्रिज की मजबूती का कार्य जल्द शुरू करने के दिए निर्देश जारी किए.

पत्थर खिसकने से बड़े वाहनों के लिए बंद हुआ पुल

वहीं, एसडीएम बंजार ने अन्य अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तत्काल प्रभाव से मंगलौर खंड पर वैकल्पिक सड़क मार्ग खोलने सहित मंगलौर बेली ब्रिज की मजबूती के निर्देश दिए. ताकि मंगलौर में बाधित ट्रैफिक व्यवस्था को समय रहते जनहित में सुचारू किया जा सके. जब तक का मंगलौर बेली ब्रिज के मजबूती का कार्य पूर्ण नहीं होता, तब तक मंगलौर बेली ब्रिज पर सभी बसों सहित हैवी व्हीकल की आवाजाही रोकने के आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू कर दिए हैं. ताकि मंगलौर पुल पर कोई अप्रिय घटना न घट सके.

KULLU BRIDGE
बड़े वाहनों के लिए बंद हुआ पुल (ETV Bharat)

एसडीएम बंजार पकंज शर्मा ने बताया कि, "मौके का निरीक्षण करने से पता चला कि मंगलोर बेली ब्रिज के पुराने अबटमेंट की ऊपरी परत के पत्थर बरसाती पानी के बहाव के चलते ढीले हो खिसक गए हैं, जिसके चलते बेली ब्रिज बसों और बड़े वाहनों के भार को तब तक सहन नहीं कर पाएगा. जब तक बेली ब्रिज की मजबूती के लिए अबटमेंट की ऊपरी परत को मजबूत नहीं किया जाता."

अबटमेंट की ऊपरी परत से लगातार गिर रहे पत्थर

एसडीएम बंजार ने बताया कि, क्षेत्र में रुक-रुक कर हो रही सामान्य बारिश के कारण पुल की पुरानी अबटमेंट की ऊपरी परत से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे ब्रिज की संरचनात्मक स्थिरता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है. इसलिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ जन सुरक्षा के मद्देनजर भारी मोटर वाहनों का आवागमन अगले आदेशों तक मंगलौर बेली ब्रिज के ऊपर से प्रतिबंधित कर दिया है.

SDM की वाहन चालकों से अपील

एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने बताया कि, "सभी वाहन चालकों से जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करके बंजार और बालीचौकी प्रशासन का सहयोग करने के निर्देश जारी कर दिया है. यह प्रतिबंध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत लगाया गया है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी लोक सुरक्षा के हित में किसी भी मार्ग या पुल पर वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित या सीमित कर सकता है. नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है. इन आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं अन्य संबंधित कानूनों के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है."

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मंगलौर बेली ब्रिज
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