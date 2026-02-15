ETV Bharat / state

अमरोहा में कांवड़ियों पर पथराव; सिपाही और पांच लोग घायल, तीन आरोपी गिरफ्तार

अमरोहा : जिले के छेबड़ा बाईपास स्थित एक मंदिर के पास कांवड़ियों पर पथराव का मामला सामने आया है. आरोप है कि शिव मंदिर के पास एक समुदाय के युवकों ने कांवड़ियों पर पथराव कर दिया. इस घटना में एक सिपाही और पांच लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.



सीओ सिटी अभिषेक कुमार यादव ने बताया कि बोलना छेबड़ा में भंडारा लगा हुआ था. दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा शिकायत की गई कि मारपीट की गई है. जिसमें पुलिस के पहुंचने पर पता लगा कि एक व्यक्ति की ओर से वहां पर वीडियो बनाई जा रही थी, जिसके बाद वहां पर मारपीट की गई. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. वहीं तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.



कावड़िया हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिव मंदिर पर रुके हुए थे. आरोप है कि मंदिर से करीब 50 मीटर दूर एक समुदाय के कुछ युवक जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे. आरोप है कि इस दौरान एक समुदाय के युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की. कावड़ियों ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई.