अमरोहा में कांवड़ियों पर पथराव; सिपाही और पांच लोग घायल, तीन आरोपी गिरफ्तार

सीओ सिटी अभिषेक कुमार यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

अमरोहा में कांवड़ियों पर पथराव
अमरोहा में कांवड़ियों पर पथराव (Photo credit: ETV Bharat)
Published : February 15, 2026 at 11:56 AM IST

अमरोहा : जिले के छेबड़ा बाईपास स्थित एक मंदिर के पास कांवड़ियों पर पथराव का मामला सामने आया है. आरोप है कि शिव मंदिर के पास एक समुदाय के युवकों ने कांवड़ियों पर पथराव कर दिया. इस घटना में एक सिपाही और पांच लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

सीओ सिटी अभिषेक कुमार यादव ने बताया कि बोलना छेबड़ा में भंडारा लगा हुआ था. दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा शिकायत की गई कि मारपीट की गई है. जिसमें पुलिस के पहुंचने पर पता लगा कि एक व्यक्ति की ओर से वहां पर वीडियो बनाई जा रही थी, जिसके बाद वहां पर मारपीट की गई. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. वहीं तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.


कावड़िया हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिव मंदिर पर रुके हुए थे. आरोप है कि मंदिर से करीब 50 मीटर दूर एक समुदाय के कुछ युवक जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे. आरोप है कि इस दौरान एक समुदाय के युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की. कावड़ियों ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई.

कांवड़ियों का आरोप है कि शुरुआत में आरोपियों की संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को बुला लिया और मंदिर पर मौजूद शिव भक्तों पर पथराव शुरू कर दिया. इस स्थिति बिगड़ती देख एक पक्ष के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को समझाने की कोशिश की. इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया.




कांवड़ियों का आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने पथराव और मारपीट की है. सूचना के बाद मौके पर अमरोहा नगर कोतवाली के इंस्पेक्टर पंकज भी मौके पर पहुंच गए. एसएसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है जो भी दोषी होगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल स्थिति सामान्य है.


AMROHA NEWS
STONES PELTED ON KANWARIYAS
KANWARIYAS
FIVE INJURED IN AMROHA
AMROHA NEWS

