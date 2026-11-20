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बिहार के दलसिंहसराय में चलती ग्वालियर-बरौनी मेल पर पथराव, लोको पायलट चोटिल

ग्वालियर बरौनी मेल पर पथराव ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में ग्वालियर बरौनी मेल पर पथराव हुआ है. गुरुवार को ग्वालियर से बरौनी जा रही ट्रेन संख्या 11123 समस्तीपुर स्टेशन से बरौनी की तरफ जाने के दौरान जैसे ही नजीरगंज के गुमटी संख्या 38 और 39 के बीच पहुंची, असमाजिक तत्वों ने ट्रेन के इंजन पर पथराव कर दिया.

ग्वालियर बरौनी मेल पर पथराव

पथराव के कारण ट्रेन के इंजन का कांच बुरी तरह फूट गया. वहीं इस पथराव से ट्रेन का सहायक लोको पायलट जख्मी हो गया. इस घटना के बाद घायल सहायक लोको पायलट के उपचार की व्यवस्था के लिए ट्रेन को दलसिंहसराय रेलवे स्टेशन पर रोका गया. इस कारण ट्रेन करीब दस मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही.