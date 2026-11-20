बिहार के दलसिंहसराय में चलती ग्वालियर-बरौनी मेल पर पथराव, लोको पायलट चोटिल
Samastipur Train Stone Pelted: ग्वालियर से बरौनी जा रही ट्रेन पर पथराव हुआ है. लोको पायलट चोटिल हो गया है. रिपोर्ट- अमित कुमार
Published : November 20, 2026 at 9:27 AM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में ग्वालियर बरौनी मेल पर पथराव हुआ है. गुरुवार को ग्वालियर से बरौनी जा रही ट्रेन संख्या 11123 समस्तीपुर स्टेशन से बरौनी की तरफ जाने के दौरान जैसे ही नजीरगंज के गुमटी संख्या 38 और 39 के बीच पहुंची, असमाजिक तत्वों ने ट्रेन के इंजन पर पथराव कर दिया.
ग्वालियर बरौनी मेल पर पथराव
पथराव के कारण ट्रेन के इंजन का कांच बुरी तरह फूट गया. वहीं इस पथराव से ट्रेन का सहायक लोको पायलट जख्मी हो गया. इस घटना के बाद घायल सहायक लोको पायलट के उपचार की व्यवस्था के लिए ट्रेन को दलसिंहसराय रेलवे स्टेशन पर रोका गया. इस कारण ट्रेन करीब दस मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही.
काफी देर रुकी रही ट्रेन
वहीं, उपचार की व्यवस्था होने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दलसिंहसराय रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक मो. सिकंदर ने आरपीएफ और जीआरपी को इस संबंध में मेमो सौंपा. संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को घटना की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है. रेल थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
"इस घटना को लेकर दलसिंहसराय में रिपोर्ट की गई थी. रेल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है. इस घटना में सहायक लोको पायलट भी चोटिल हुए हैं."- वीके आजाद, रेल थानाध्यक्ष
इसके पहले भी समस्तीपुर स्टेशन के आसपास इस तरह की घटना घट चुकी है. ग्वालियर बरौनी मेल पर पथराव की इस घटना ने एक बार फिर रेलकर्मियों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
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