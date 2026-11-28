बिहार में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर भगाया, बाल-बाल बचे अधिकारी
Muzaffarpur Encroachment Violence: मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासनिक टीम पर पथराव किया गया है. घटना में जेसीबी क्षतिग्रस्त हो गई है.रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 28, 2026 at 10:24 AM IST
मुजफ्फरपुर: जिले के साहेबगंज बाजार में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. दरअसल केशव चौक पर कार्रवाई करने पहुंची प्रशासनिक टीम पर कुछ उपद्रवियों ने छत से ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. जिससे अफरा-तफरी मच गई और 6 राहगीर घायल हो गए. इस हमले में बुलडोजर का शीशा भी टूट गया है, लेकिन गनीमत रही कि चालक बाल-बाल बच गया.
नवल किशोर चौक से शुरू हुई कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को गुरुवार तक खुद से अवैध कब्जा हटाने की मोहलत दी गई थी. इसके बावजूद कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया. जिससे शुक्रवार को प्रशासनिक टीम ने नवल किशोर चौक से बुलडोजर के जरिए कार्रवाई शुरू की, तभी फुटपाथी फल दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया.
6 से अधिक राहगीर घायल
साथ ही सालों से बंद पड़े विपणन केंद्र के सामने फल की दुकानें लगाए कुछ दुकानदारों ने जेसीबी को रोक दिया. इसी दौरान छत से कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया. घटना में इओ मो. फिरोज और दारोगा दिग्विजय सिंह बाल-बाल बचे, लेकिन सड़क से गुजर रहे 6 से अधिक राहगीर घायल हो गए.
पुलिस को देखते ही मौके से फरार हुए उपद्रवी
घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन पथराव करने वाले उपद्रवी मौके से फरार हो गए. इसके बाद प्रशासनिक टीम ने पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया.
कई चौक और बाजारों से हटा अतिक्रमण
पुलिस बल पहुंचने के बाद प्रशासन ने केशव चौक के अलावा ब्रजनंदन चौक, गांधी चौक, इंद्रदेव चौक और ब्लॉक गेट तक अतिक्रमण हटाया. इस दौरान कई होटल, फुटपाथ पर कपड़े बेचने वाले दुकानदारों की टीन की दुकानें और शेड ध्वस्त किए गए. केशव चौक और बाया नदी पुल के पास फल विक्रेताओं की गुमटियों को भी हटाया गया.
एक हमलावर की फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित
पथराव की घटना के बाद एक युवक की तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है. तस्वीर में कथित तौर पर एक व्यक्ति को ईंट फेंकते हुए दिखाया गया है. हालांकि, इस तस्वीर की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पथराव में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है.
'' नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मो. फिरोज ने घटना के संबंध में साहेबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है''. -सुनील कुमार, थानाध्यक्ष
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