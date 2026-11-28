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बिहार में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर भगाया, बाल-बाल बचे अधिकारी

अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: जिले के साहेबगंज बाजार में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. दरअसल केशव चौक पर कार्रवाई करने पहुंची प्रशासनिक टीम पर कुछ उपद्रवियों ने छत से ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. जिससे अफरा-तफरी मच गई और 6 राहगीर घायल हो गए. इस हमले में बुलडोजर का शीशा भी टूट गया है, लेकिन गनीमत रही कि चालक बाल-बाल बच गया.

नवल किशोर चौक से शुरू हुई कार्रवाई