आसींद में अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका टीम पर पथराव, चार महिलाओं समेत पांच गिरफ्तार

भीलवाड़ा : आसींद नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने गए दस्ते को सोमवार को विरोध का सामना करना पड़ा. नगर पालिका क्षेत्र के कानपुरा चौराहे के निकट दस्ते पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया. पथराव में दस्ते की जेसीबी मशीन के कांच टूट गए. मौके पर अफरा तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पथराव के आरोप में चार महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया.

आसींद थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी ने कहा कि आसींद पालिका की टीम को कानपुरा चौराहे के निकट अतिक्रमण की शिकायत मिली थी. पालिका टीम कानपुरा चौराहे के निकट अतिक्रमण हटाने पहुंची, तभी स्थानीय नागरिकों ने विरोध में पथराव कर दिया. इससे अफरा तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस जाप्ता तैनात कर अतिक्रमण हटाया गया. स्थानीय लोगों को पुलिस ने हटाया. वे अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे.