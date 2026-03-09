आसींद में अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका टीम पर पथराव, चार महिलाओं समेत पांच गिरफ्तार
घटना पालिका क्षेत्र के कानपुरा चौराहे की है. पथराव में पालिका के जेसीबी मशीन के शीशे टूट गए.
Published : March 9, 2026 at 8:31 PM IST
भीलवाड़ा : आसींद नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने गए दस्ते को सोमवार को विरोध का सामना करना पड़ा. नगर पालिका क्षेत्र के कानपुरा चौराहे के निकट दस्ते पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया. पथराव में दस्ते की जेसीबी मशीन के कांच टूट गए. मौके पर अफरा तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पथराव के आरोप में चार महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया.
आसींद थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी ने कहा कि आसींद पालिका की टीम को कानपुरा चौराहे के निकट अतिक्रमण की शिकायत मिली थी. पालिका टीम कानपुरा चौराहे के निकट अतिक्रमण हटाने पहुंची, तभी स्थानीय नागरिकों ने विरोध में पथराव कर दिया. इससे अफरा तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस जाप्ता तैनात कर अतिक्रमण हटाया गया. स्थानीय लोगों को पुलिस ने हटाया. वे अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे.
पढ़ें:अतिक्रमण हटाने गई पुलिस व राजस्व टीम पर हमला, तहसीलदार की गाड़ी पर पथराव
थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव करने पर मौके से चार महिला एवं एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया. इनसे पूछताछ की जा रही है. अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है. नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से रिपोर्ट ली जाएगी. उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
पढ़ें: जोधपुर: घरों में चल रही रंगाई-छपाई की अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, विरोध में निगम दस्ते पर पथराव