पटना में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, वैकल्पिक व्यवस्था की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन

पटना में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया. इस घटना में एक पदाधिकारी समेत पुलिस कर्मी घायल हो गए.

Encroachment In Patna
पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 9, 2026 at 3:38 PM IST

पटना: बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है. सोमवार को पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासनिक टीम पर हमला किया गया. घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रेनू पार्क के पास की है. अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया. घटना में एक पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं.

अतिक्रमण हटाने का विरोध: जानकारी के अनुसार प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर पटना नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में सोमवार को नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ कंकड़बाग स्थित रेनू पार्क के आसपास अतिक्रमण हटाने पहुंची थी. टीम द्वारा कार्रवाई शुरू किए जाने पर कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, जो देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया.

नोकझोंक के बाद पथराव: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहले प्रशासनिक टीम और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक हुई. इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया. पथराव में एक पुलिस अधिकारी के सिर में चोट लगी, जबकि कई अन्य जवान भी घायल हो गए. हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया. इसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया.

Encroachment In Patna
पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव (ETV Bharat)

वैकल्पिक व्यवस्था की मांग: घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और आगजनी की. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है. लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से वहां रहकर जीविका चला रहे हैं. हटाए जाने के बाद उनके सामने रहने और काम करने का संकट खड़ा हो जाएगा. उन्होंने सरकार से पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है.

पुलिसकर्मी घायल: मौके पर मौजूद नगर दंडाधिकारी आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि पटना नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम नियमित अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने पहुंची थी. उसी दौरान कुछ लोगों ने विरोध करते हुए पथराव शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि पथराव में एक पुलिसकर्मी के सिर में चोट आई है और कई अन्य को भी हल्की चोटें लगी हैं. घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाया गया है.

"सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराना आवश्यक है. यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. हिंसा और सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी." -आदित्य श्रीवास्तव, नगर दंडाधिकारी, पटना

