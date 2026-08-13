ETV Bharat / state

शिमला में पहाड़ी से गिरे बड़े-बड़े पत्थर, कई वाहन क्षतिग्रस्त, मची अफरा-तफरी

शिमला: राजधानी शिमला की ढली सब्जी मंडी में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर नीचे आ गिरे. पत्थरों की चपेट में कई वाहन आ गए, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है. अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार, ढली सब्जी मंडी के सामने क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक पत्थरों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ. देखते ही देखते बड़े-बड़े पत्थर सड़क और सड़क किनारे पार्किंग क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों पर जा गिरे. पत्थर गिरने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागे. हादसे में कई वाहन पत्थरों की चपेट में आए और क्षतिग्रस्त हो गए.

गनीमत रही कि पत्थर गिरने के दौरान लोग समय रहते वहां से हट गए, जिससे किसी बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. वही, लोग अपने वाहन वहां से हटाने में जुट गए है. घटना के बाद ढली सब्जी मंडी में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. स्थानीय लोगों और वाहन मालिकों में पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने को लेकर चिंता बढ़ गई है.