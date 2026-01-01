ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के फर्जी चालान से झारखंड में पत्थर की तस्करी, स्थानीय स्तर पर हो रहा खेल, जांच के दौरान हुए कई खुलासे

पलामू: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चालान का इस्तेमाल करके झारखंड में पत्थर की तस्करी की जा रही है. तस्कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चालान पलामू इलाके में ही फर्जी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं. फिर इन फर्जी चालानों का इस्तेमाल करके पत्थर की ढुलाई की जाती है. पलामू पुलिस की कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

पिछले एक साल में, पलामू पुलिस ने अवैध खनन के सिलसिले में 97 हाइवा, 23 ट्रक, 4 ट्रेलर और 216 ट्रैक्टर जब्त किए हैं. इसी कार्रवाई के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पलामू से दूसरे इलाकों में पत्थर भेजने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चालानों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

जानकारी देतीं पलामू एसपी रीष्मा रमेशन (Etv Bharat)

नवंबर में, पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पांच हाइवा पकड़ा था. इस दौरान पता चला कि सभी हाइवा फर्जी चालानों का इस्तेमाल करके पत्थर की तस्करी कर रहे थे. इस कार्रवाई के दौरान प्रिंस कुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया. जिसने पुलिस को पूरी जानकारी दी.

2025 के शुरुआती महीनों में, इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़े नेटवर्क का भी खुलासा हुआ. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जिन इलाकों से जिन माइंस के नाम पर चालान काटे गए थे, वहां असल में कोई स्टोन माइंस नहीं थीं.