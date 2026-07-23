बीजेपी के मंत्री और कार्यकर्ताओं ने किया राजीव भवन पर हमला, दर्ज हुई हमारे कार्यकर्ताओं पर FIR: दीपक बैज
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए सरकार और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 23, 2026 at 9:07 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति में टकराव अब सड़कों से निकलकर विपक्ष के मुख्यालय तक पहुंच गया है. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के मंत्री और कार्यकर्ता राजीव भवन पर हमला करने पहुंचे, पत्थर चले, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और आखिर में एफआईआर भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज कर दी गई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए सरकार और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
बीजेपी के मंत्री और कार्यकर्ताओं ने किया हमला: दीपक बैज
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्री खुद कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे और वहां हमला किया. बैज का कहना है कि जिन मंत्रियों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वही विपक्ष के दफ्तर पर प्रदर्शन और हिंसा का हिस्सा बने। कांग्रेस ने इसे संविधान की शपथ का उल्लंघन बताते हुए सभी संबंधित मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की है.
पत्थर उधर से चले लेकिन कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस पर: कांग्रेस
दीपक बैज का आरोप है कि घटना के वीडियो साफ दिखाते हैं कि पत्थर, डंडे, चप्पल, नारियल के खोल और पानी के पाउच भाजपा की ओर से फेंके गए. इसके बावजूद पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाया और 5 आंसू गैस के गोले छोड़े. कांग्रेस का दावा है कि इस हमले में 12 से अधिक कार्यकर्ता, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, घायल हुई हैं.
हम पर हमला, फिर हमीं पर FIR: पीसीसी चीफ
कांग्रेस का आरोप है कि हमले के बाद शाम को पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी. दीपक बैज ने कहा कि हमला उनके कार्यालय पर हुआ, लेकिन केस उन्हीं पर दर्ज कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस निष्पक्ष एजेंसी की तरह नहीं बल्कि भाजपा के अनुषांगिक संगठन की तरह काम कर रही है.
पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल
कांग्रेस ने पुलिस और सरकार की भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं. कांग्रेस ने कहा आखिर वाटर कैनन पहले से क्यों तैनात था ? आंसू गैस सिर्फ कांग्रेस की तरफ ही क्यों छोड़ी गई ? भाजपा कार्यकर्ताओं को राजीव भवन के इतने करीब प्रदर्शन की अनुमति किसने दी ? और जब पत्थरबाजी हो रही थी तो पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के बजाय कांग्रेस पर बल प्रयोग क्यों किया ? कांग्रेस का आरोप है कि यह पूरी कार्रवाई पहले से तय रणनीति का हिस्सा थी.
पेपर लीक से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष पर हमला ?
दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य से जुड़े पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जवाब देने के बजाय विपक्ष की आवाज दबाने में लगी है. उनका कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय विरोध कर रही कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है. कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र पर हमला बताया और मंत्रियों और पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की.