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रामलीला में बवाल, मंच पर की गई पत्थरबाजी, कई लोग घायल, हरिद्वार की घटना

हरिद्वार रामलीला में बवाल ( ETV BHARAT )

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में श्रीरामलीला वार्षिकोत्सव के पत्थरबाजी की घटना सामने आई है. पत्थरबाजी के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी. यहां घटना हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र की है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. मामला शुक्रवार 9 अक्टूबर रात को बताया जा रहा हैं.

आरोप है कि पहले कुछ लोगों ने रामलीला मंचन के दौरान शोर शराबा किया. समिति के सदस्यों के समझाने पर वे वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद करीब 25 से 30 लोगों के साथ लौट आए. इसके बाद उन्होंने गाली-गलौज करते हुए रामलीला बंद कराने की धमकी दी और मंच की ओर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. अचानक हुई पत्थरबाजी से कलाकारों और दर्शकों में भगदड़ जैसे हालात बन गए थे.