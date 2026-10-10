रामलीला में बवाल, मंच पर की गई पत्थरबाजी, कई लोग घायल, हरिद्वार की घटना
पत्थरबाजी की घटना के बाद रामलीला में अफरा-तफरी सी मच गई थी. इस कारण कई लोग घायल भी हुए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 9:44 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में श्रीरामलीला वार्षिकोत्सव के पत्थरबाजी की घटना सामने आई है. पत्थरबाजी के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी. यहां घटना हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र की है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. मामला शुक्रवार 9 अक्टूबर रात को बताया जा रहा हैं.
आरोप है कि पहले कुछ लोगों ने रामलीला मंचन के दौरान शोर शराबा किया. समिति के सदस्यों के समझाने पर वे वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद करीब 25 से 30 लोगों के साथ लौट आए. इसके बाद उन्होंने गाली-गलौज करते हुए रामलीला बंद कराने की धमकी दी और मंच की ओर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. अचानक हुई पत्थरबाजी से कलाकारों और दर्शकों में भगदड़ जैसे हालात बन गए थे.
बताया जा रहा है कि इस दौरान महिलाओं समेत कई लोगों को पत्थर लगने से चोटें आईं. घटना के चलते रामलीला मंचन भी कुछ देर के लिए रोकना पड़ा. मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो के आधार फिलहाल पुलिस आरोपियों को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है.
श्रीरामलीला कमेटी की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत: जानकारी के अनुसार श्रीरामलीला कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बहादराबाद के शिव मंदिर में वर्षों से रामलीला का मंचन होता आ रहा है. बीते शुक्रवार रात करीब 11 बजे कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचकर शोर शराबा करने लगे. समिति के सदस्यों ने उन्हें समझाकर वहां से भेज दिया.
गाली गलौज करते हुए हंगामा करने का आरोप: आरोप है कि कुछ देर बाद वे अन्य लोगों के साथ वापस लौटे और गाली गलौज करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. आरोप लगाया कि इसके बाद मंच की ओर पत्थर फेंके गए, जिससे कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच दहशत फैल गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उपद्रव कर रहे लोगों को पकड़ने का प्रयास किया. घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई. हालांकि, भीड़ अधिक होने के कारण स्थिति को नियंत्रित करने में परेशानी हुई. पत्थरबाजी के चलते रामलीला का मंचन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा.
समिति ने घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही आगामी आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की अपील की है. समिति ने 12 अक्टूबर को श्रीराम बारात और 19 व 20 अक्टूबर को दशहरा पर्व के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में आयोजनों के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की मांग की गई है.
बहादराबाद कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. वीडियो के आधार पर उपद्रव करने वाले आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है. जांच के उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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