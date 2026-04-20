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देहरादून: संपत्ति विवाद में एक घर पर भीड़ का पथराव, वीडियो आया सामने, 14 अरेस्ट

लक्ष्मीपुर गांव में दो गुटों के बीच संपत्ति विवाद को लेकर पत्थरबाजी में 14 लोग गिरफ्तार ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत 16 अप्रैल को लक्ष्मीपुर गांव में 2 पक्षों के बीच हुए संपत्ति विवाद के संबंध में थाना प्रेमनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सीसीटीवी कैमरों में साफ देखा जा रहा है कि एक पक्ष उग्र होकर पथराव कर रहा है.

जानकारी के मुताबिक, 16 अप्रैल को थाना प्रेमनगर पुलिस को सूचना मिली कि लक्ष्मीपुर आरटीओ के सामने दो पक्षों के बीच एक भूमि के मालिकाना हक को लेकर विवाद हो रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रेमनगर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां पर दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट पर उतारू थे. दोनों पक्षों को काफी समझाने के बाद भी वह नहीं माने और, और अधिक उग्र होकर एक दूसरे को मरने-मारने पर उतारू हो गए.

संपत्ति विवाद में एक घर पर भीड़ का पथराव (VIDEO-ETV Bharat)

मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 14 व्यक्तियों को अंतर्गत धारा 170 बीएनएस में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.