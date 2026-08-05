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बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, सी-4 कोच का कांच क्षतिग्रस्त

कोच सी-4 क्षतिग्रस्त: स्टेशन से आगे बढ़ते ही अज्ञात असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी कर दी. पत्थर सीधे सी-4 कोच पर लगा, जिससे कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी और ट्रेन बिना किसी बाधा के अपनी निर्धारित यात्रा पर आगे बढ़ गई.

घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 26501 पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार की शाम अपने निर्धारित समय पर पाटलिपुत्र से चलकर बापूधाम मोतिहारी होते हुए आगे की ओर जा रही थी. शाम करीब 6 बजकर 15 मिनट पर ट्रेन सुगौली स्टेशन से रवाना हुई.

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण में वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गई. सुगौली स्टेशन के पास चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई, जिससे एक कोच का शीशा टूट गया. हालांकि इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सुरक्षा बल सक्रिय: घटना की सूचना मिलते ही बापूधाम मोतिहारी रेलवे सुरक्षा बल सक्रिय हो गया. आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि पत्थरबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

"घटना को गंभीरता से लिया गया है. अज्ञात लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जांच के सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है. दोषियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी." -भरत प्रसाद, थाना प्रभारी, मोतिहारी आरपीएफ

सुगौली स्टेशन के पास ट्रेन पर पत्थरबाजी (ETV Bharat)

सुरक्षा में सहयोग की अपील: थाना प्रभारी ने लोगों से भी अपील की कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करें और ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत आरपीएफ को दें. गौरतलब है कि बापूधाम मोतिहारी आरपीएफ द्वारा समय-समय पर रेलवे ट्रैक के किनारे बसे गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को ट्रेनों पर पत्थर नहीं फेंकने और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता रहा है.

रेलवे प्रशासन का रुख: इसके बावजूद वंदे भारत एक्सप्रेस पर लगातार हो रही पत्थरबाजी की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

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