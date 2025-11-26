ETV Bharat / state

सिकोसा के पास ट्रेन पर हमला, बालोद-रायपुर रेल मार्ग पर पत्थरबाजी, एक यात्री हुआ लहूलुहान, सुरक्षा पर सवाल

GRP ने स्वीकारी स्टाफ की कमी, यात्रियों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की कमी पर कार्रवाई की मांग की है.

stone pelting on Train
सिकोसा के पास ट्रेन पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए चिंता की खबर है. मंगलवार देर शाम सिकोसा रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात पत्थरबाज़ों ने ट्रेन को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया. इससे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया. यात्री को लहूलुहान हालत में बालोद स्टेशन से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.

सिकोसा के पास ट्रेन पर हमला, पत्थर लगने से एक यात्री घायल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आए दिन की घटनाएं, यात्री परेशान: प्रत्यक्षदर्शी और बालोद निवासी एक यात्री रमन ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि रायपुर-अंतागढ़ रेल लाइन, जो रेलवे को सर्वाधिक राजस्व देती है, इन दिनों पत्थरबाज़ों की चपेट में है. आए दिन सफर के दौरान पत्थरबाजों का सामना करना पड़ता है. रात की यात्रा में तो डर और बना रहता है.

कल की घटना में मैं भी बाल-बाल बचा, खिड़की पर जाली होने के बावजूद, चढ़ने-उतरने वाली जगह पर खड़े यात्रियों को निशाना बनाया जाता है.- रमन, यात्री

पुलिस बल की भारी कमी: GRP बालोद चौकी प्रभारी चैन सिंह नेताम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल यात्री को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. उन्होंने बताया कि यात्री को लिखित शिकायत दर्ज करने को कहा गया था, लेकिन उसने मना कर दिया. सुरक्षा उपायों के बारे में पूछे जाने पर, प्रभारी ने स्टाफ की भारी कमी को कारण बताया. उन्होंने कहा कि पहले पेट्रोलिंग के लिए 12 स्टाफ कार्यरत थे, लेकिन वर्तमान में केवल 3 ही स्टाफ मौजूद हैं.

पहले रेलवे चौकी में पेट्रोलिंग का काम होता था, लेकिन वर्तमान में सक्षम अधिकारी भी नहीं हैं और स्टाफ की कमी है. केवल तीन स्टाफ होने के कारण पेट्रोलिंग कर पाना संभव नहीं है. हम लगातार उच्च अधिकारियों से स्टाफ की पूर्ति के लिए पत्र व्यवहार कर रहे हैं.- चैन सिंह नेताम, प्रभारी जीआरपी, बालोद

stone pelting on Train
बालोद-रायपुर रेल मार्ग पर पत्थरबाजी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेल मार्ग बस्तर को राजधानी से जोड़ता है: बालोद का यह रेल मार्ग अब व्यस्त मार्गों में से एक हो चला है, स्टाफ की कमी के चलते सिकोसा लाटाबोड़ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी गश्त नहीं हो पा रही है, जिसका फायदा पत्थरबाज़ उठा रहे हैं. रेलवे प्रशासन और उच्चाधिकारियों की ओर से इस महत्वपूर्ण रेल खंड पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि ये रास्ता अब सीधे बस्तर को राजधानी से जोड़ता है.

बलौदा बाजार में ट्रेन की चपेट में आने 1 महिला और 16 पशुधन की मौत
रेलवे का कमाऊ पूत है बिलासपुर रेल मंडल, दुर्घटना होने पर करोड़ों का होता है नुकसान, जानिए कोरबा लाइन कितनी जरुरी
बिलासपुर में एक ट्रैक पर आई मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन, रेलवे ने बताया ऑटोमैटिक सिग्नल प्रणाली की रूटीन प्रक्रिया

TAGGED:

BALOD RAIPUR RAILWAY LINE
SIKOSA RAILWAY STATION
ट्रेन पर पत्थरबाजी
ट्रेन यात्री घायल
STONE PELTING ON TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.