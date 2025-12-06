ETV Bharat / state

खजुराहो एक्सप्रेस पर फेंके पत्थर, मालगाड़ी को भी डिरेल करने की कोशिश, ट्रैक पर रखे गए थे सीमेंट ब्लॉक

खेड़ली-नदबई मार्ग पर मालगाड़ी की स्पीड कम थी और लोको पायलट को सीमेंट के ब्लॉक दिख गए. इससे मालगाड़ी डिरेल होने से बची.

Officers conducting an investigation at the scene
मौके पर जांच करते अधिकारी (ETV Bharat Khedli)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 11:17 AM IST

अलवर: जिले के खेड़ली कस्बे से नदबई की ओर जाने‌ वाले आगरा-बांदीकुई रेलमार्ग पर अज्ञात लोगों ने शुक्रवार देर रात इंटरसिटी खजुराहो एक्सप्रेस पर पथराव किया. इसमें ट्रेन के एसी कोच का एक शीशा टूट गया. ट्रेन के जयपुर पहुंचने पर कंट्रोल रुम से रात साढ़े दस बजे खेड़ली स्टेशन को घटना की सूचना दी. इस पर खेड़ली आरपीएफ पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया. इसी जगह अज्ञात बदमाशों ने मालगाड़ी को बेपटरी करने की कोशिश की. इसकी आरपीएफ थाना, खेड़ली पुलिस व स्टेशन प्रशासन जांच कर रहा है.

उत्तर मध्य रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने खेड़ली-नदबई मार्ग के फाटक संख्या 97/1 पर मालगाड़ी के ट्रैक पर सीमेंट के फेसिंग ब्लॉक रखने की शिकायत दी. मालगाड़ी के नीचे सीमेंट के ब्लॉक फंस गए. इससे मालगाड़ी का इंजन भी क्षतिग्रस्त हुआ. मालगाड़ी की स्पीड कम थी और लोको पायलट को सीमेंट के ब्लॉक दिख गए. इससे मालगाड़ी डिरेल होने से बची. सूचना के बाद पुलिस व आरपीएफ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पटरी से सीमेंटेड फेसिंग के टुकड़े हटाए और करीब 20 मिनट बाद मालगाड़ी को रवाना किया.

पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव बोलीं... (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें:राजस्थान में पटरी पर सीमेंट के ब्लॉक रखकर ट्रेन डिरेल करने की साजिश, जांच के लिए SIT गठित

आगरा-बांदीकुई डबल लाइन को लेकर भूमि समतलीकरण चल रहा है. इसे लेकर रेलवे भूमि के किनारे सीमेंटेड पोल के साथ तारबंदी की गई थी, लेकिन यह तारबंदी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई. इसमें से बदमाशों ने सीमेंटेड ब्लॉक उठाकर पटरी पर रख दिए. घटना की सूचना पर आरपीएफ के सहायक कमांडेंट मथुरा रात में ही मौके पर पहुंचे. आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट आगरा भी आए और घटना की जानकारी ली. पीआरओ श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में रेलवे की प्राथमिक जांच में अज्ञात के खिलाफ सिविल पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है.

