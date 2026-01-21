ETV Bharat / state

राजधानी एक्सप्रेस में पथराव, आरपीएफ ने किया मामला दर्ज, संदिग्धों की तलाश

दुर्ग: भिलाई में एक फिर ट्रेन में पथराव की घटना सामने आया है. खुर्सीपार गेट और पावर हाउस के बीच वाले क्षेत्र में राजधानी एक्सप्रेस पर आज सुबह अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पथराव किया. ट्रेन इंजन के सामने लगे कांच पर कई पत्थर लगे, जिससे कांच पर दरारें आ गई है. गनीमत रही कि इस घटना में ट्रेन चालक और सहायक चालक को कोई चोट नहीं आई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना की सूचना लोको पायलट ने आरपीएफ को दी. जिसके बाद आरपीएफ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भिलाई 3 आरपीएफ प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि सोमवार को राजधानी एक्सप्रेस(12441)बिलासपुर से नई दिल्ली जा रही थी. इसी दौरान सोमवार शाम 4 बजे अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रही थी, जैसे ही ट्रेन खुर्सीपार गेट पार करने लगी, अचानक अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया. इस पथराव में ट्रेन के इंजन के सामने कांच में दरार आ गई.

आरपीएफ संदिग्धों की कर रही तलाश

आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि पथराव से लोको पायलट और सहायक लोको पायलट कुछ देर के लिए सकते में आ गए. लेकिन ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाया गया. लोको पायलट ने घटना की जानकारी आरपीएफ को दी है. जिसके बाद आरपीएफ ने पथराव करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

आरपीएफ ने बढ़ाई सुरक्षा

घटना के बाद आरपीएफ की टीम लगातार खुर्सीपार क्षेत्र की आसपास की झुग्गी बस्तियों में सघन पतासाजी कर रही है. संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है. आपको बता दे कि इसके पहले भी खुर्सीपार क्षेत्र में वंदेभारत ट्रेन में पथराव की घटना हो चुकी है, जिसमें एक नाबालिग को आरपीएफ ने पकड़ा था.