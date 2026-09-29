बूंदी में पुलिस पर पथराव: लड़की भगाने के विवाद में बिगड़े हालात, सरकारी गाड़ी के शीशे टूटे, 11 गिरफ्तार
दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया- पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
Published : September 29, 2026 at 7:57 PM IST
बूंदी: दबलाना थाना क्षेत्र के बड़ागांव में बंजारा समाज के दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. पुलिस जब मौके पर समझाइश कर स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही थी, तभी आक्रोशित लोगों ने लकड़ियों और पत्थरों से सरकारी वाहन पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पथराव में पुलिस का सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए पथराव और तोड़फोड़ के आरोप में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है और मामले की जांच जारी है.
पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची: दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि फूलाली, आमाहाली का झौपड़ा क्षेत्र में बंजारा समाज के 2 पक्षों के बीच एक लड़की को भगाकर ले जाने के विवाद को लेकर कहासुनी के बाद तनाव बढ़ गया था. मामले की सूचना बूंदी पुलिस कंट्रोल रूम को मिली. सूचना पर पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते पुलिस के सरकारी वाहन पर पथराव शुरू कर दिया गया.
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अचानक बरसने लगे पत्थर-लकड़ियां: थाना प्रभारी के मुताबिक, मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस वाहन पर पत्थर और लकड़ियां फेंकीं. हमले में सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. अचानक हुए पथराव के कारण पुलिस को स्थिति संभालने में परेशानी का सामना करना पड़ा. घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दबलाना थाने में प्रकरण दर्ज किया. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 121(1) तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित P.D.P.P. Act की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है.
विवाद की सूचना पर पहुंची थी पुलिस:थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि पूरा घटनाक्रम दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद के बाद शुरू हुआ. लड़की को भगाकर ले जाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद और झगड़ा हुआ था. स्थिति बिगड़ने की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी. पुलिस द्वारा स्थिति नियंत्रित करने की कार्रवाई के दौरान ही सरकारी वाहन पर पथराव किया गया. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना में और कितने लोग शामिल थे.
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