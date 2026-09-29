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बूंदी में पुलिस पर पथराव: लड़की भगाने के विवाद में बिगड़े हालात, सरकारी गाड़ी के शीशे टूटे, 11 गिरफ्तार

पथराव के बाद पुलिस वाहन में तोड़फोड़ ( ETV Bharat Bundi )