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पाकुड़ में नशे के सौदागरों का दुस्साहस, पुलिस पार्टी पर पथराव कर छुड़ा ले गए आरोपी को, मामले में तीन गिरफ्तार

पाकुड़ पुलिस की गिरफ्त में पथराव करने वाले आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )