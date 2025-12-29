ETV Bharat / state

बोकारो में पुलिस पर पथराव, पुपुनकी आश्रम जाने वाले रास्ते को लेकर हुआ था विवाद

बोकारो: जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुपुनकी में पुलिस पर पथराव करने का मामला सामने आया है. मामले में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी सूचना है. घटना के बाद चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह के साथ कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया. मामले में फिलहाल तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है. वहीं, लोग घटना की वजह थाना प्रभारी के चूक बता रहे हैं.

घटना की जानकारी देते एसडीपीओ (Etv Bharat)

एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पुपुनकी आश्रम में अनुयायियों की भीड़ आई हुई थी. इसी दौरान सड़क किनारे बैठकर कुछ युवक शराब पी रहे थे. इसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ और सड़क पर गाड़ियों को रोका जाने लगा. इसकी सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सभी पुलिस से उलझ गए और पुलिस पर पथराव कर दिया. जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई. घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.