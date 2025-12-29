बोकारो में पुलिस पर पथराव, पुपुनकी आश्रम जाने वाले रास्ते को लेकर हुआ था विवाद
बोकारो में पुलिस पर पथराव हुआ है. मामले में फिलहाल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : December 29, 2025 at 10:53 AM IST
बोकारो: जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुपुनकी में पुलिस पर पथराव करने का मामला सामने आया है. मामले में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी सूचना है. घटना के बाद चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह के साथ कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया. मामले में फिलहाल तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है. वहीं, लोग घटना की वजह थाना प्रभारी के चूक बता रहे हैं.
एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पुपुनकी आश्रम में अनुयायियों की भीड़ आई हुई थी. इसी दौरान सड़क किनारे बैठकर कुछ युवक शराब पी रहे थे. इसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ और सड़क पर गाड़ियों को रोका जाने लगा. इसकी सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सभी पुलिस से उलझ गए और पुलिस पर पथराव कर दिया. जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई. घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक पूर्व से थाने को आश्रम में लोगों के आने की सूचना दी गई थी. बावजूद इसके थाना प्रभारी के द्वारा पहले से इस पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया था. मौके पर पुलिस अभी कैंप कर रही है. बता दें कि पुपुनकी आश्रम जाने के लिए रास्ते का विवाद काफी पुराना है. स्थानीय लोगों का कहना था कि जिस समय गाड़ी को रोका जा रहा था, उसी समय पुलिस को सूचना दी गई थी. अगर समय पर पुलिस बल यहां पहुंच जाती तो इस प्रकार की घटना नहीं होती. पुलिस की लापरवाही के कारण इस प्रकार की घटना हुई है.
