Ruckus in Bharatpur : सरकारी जमीन को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव, कई घायल

मौके पर मौजूद पुलिस और पब्लिक ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के बयाना में सोमवार को सरकारी जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गुर्धा डांग गांव की भूमि पर कब्जे को लेकर उपजे विवाद के बाद जाटव समाज के लोगों ने बयाना-भरतपुर मार्ग पर भीमनगर तिराहे पर जाम लगा दिया. समझाइश के लिए पहुंचे पुलिस बल पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया, जिससे पुलिस के सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई जवान घायल हुए. पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया. फिलहाल, क्षेत्र में तनाव के हालात बने हुए हैं. भीमनगर तिराहे पर चक्का जाम : एएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि गुर्धा डांग गांव की सरकारी भूमि पर बीते शनिवार को एक पक्ष ने कब्जे की कोशिश की. इस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई तो विवाद बढ़ गया. झगड़े की सूचना पर गढ़ी बाजना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया था, लेकिन रविवार रात से माहौल फिर गर्म हो गया. सोमवार सुबह जाटव समाज के लोग प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर एएसपी हरिराम कुमावत और सीओ कृष्णराज को ज्ञापन देने पहुंचे. ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताते हुए भीमनगर तिराहे पर चक्का जाम कर दिया. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. एएसपी हरिराम कुमावत (ETV Bharat Bharatpur)