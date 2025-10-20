ETV Bharat / state

Ruckus in Bharatpur : सरकारी जमीन को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव, कई घायल

भरतपुर में दो पक्षों में विवाद हो गया. इसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया.

भरतपुर पुलिस पर पथराव
मौके पर मौजूद पुलिस और पब्लिक (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 20, 2025 at 5:35 PM IST

भरतपुर: जिले के बयाना में सोमवार को सरकारी जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गुर्धा डांग गांव की भूमि पर कब्जे को लेकर उपजे विवाद के बाद जाटव समाज के लोगों ने बयाना-भरतपुर मार्ग पर भीमनगर तिराहे पर जाम लगा दिया. समझाइश के लिए पहुंचे पुलिस बल पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया, जिससे पुलिस के सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई जवान घायल हुए. पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया. फिलहाल, क्षेत्र में तनाव के हालात बने हुए हैं.

भीमनगर तिराहे पर चक्का जाम : एएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि गुर्धा डांग गांव की सरकारी भूमि पर बीते शनिवार को एक पक्ष ने कब्जे की कोशिश की. इस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई तो विवाद बढ़ गया. झगड़े की सूचना पर गढ़ी बाजना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया था, लेकिन रविवार रात से माहौल फिर गर्म हो गया. सोमवार सुबह जाटव समाज के लोग प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर एएसपी हरिराम कुमावत और सीओ कृष्णराज को ज्ञापन देने पहुंचे. ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताते हुए भीमनगर तिराहे पर चक्का जाम कर दिया. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

एएसपी हरिराम कुमावत (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें. थाने में घुसकर पुलिस पर पथराव, 10 महिलाओं समेत 13 गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

गाड़ियों के शीशे टूटे : सूचना मिलते ही एएसपी कुमावत और सीओ कृष्णराज मौके पर पहुंचे और लोगों से शांत रहने की अपील की. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी, लेकिन भीड़ उग्र हो गई और अचानक पुलिस अधिकारियों व सरकारी वाहनों पर पथराव शुरू कर दिया. इस पथराव में सीओ का सरकारी वाहन और सदर थाना पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई. गाड़ियों के शीशे टूट गए और कुछ पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें आईं. स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया.

एएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि गुर्धा डांग क्षेत्र में एक जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद की सूचना पर पहले ही समझाइश की गई थी. सोमवार को कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया और सड़क पर जाम लगा दिया था. कुछ लोगों ने पथराव भी किया था. फिलहाल, समझाइश कर मामला शांत कर दिया गया है. घटना की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. मौके पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया है.

