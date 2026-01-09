ETV Bharat / state

बिहार में जम्मू तवी-कोलकाता एक्सप्रेस पर पथराव, आरोपी को RPF ने दबोचा

गया: बिहार के गया जी में जम्मू तवी-कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन पर रोड़ेबाजी की घटना घटी है. हालांकि, रोड़ेबाजी की घटना करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरपीएफ की त्वरित कार्रवाई में यह गिरफ्तारी की गई है. गिरफ्तार युवक मोहम्मद आरिफ उर्फ अमन से आरपीएफ की टीम ने पूछताछ की है.

जम्मू तवी-कोलकाता एक्सप्रेस पर पथराव: जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 13152 डाउन जम्मू तवी-कोलकाता एक्सप्रेस पर पत्थर मारने की घटना घटित हुई. जम्मू तवी -कोलकाता एक्सप्रेस पर कई पत्थर चलाए गए. इस घटना को लेकर आरपीएफ की विशेष टीम गठित की गई. यह घटना गया यार्ड में किलोमीटर संख्या 471/20 पर घटित हुई थी. मामले को लेकर इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया.

वीडियो के आधार पर अभियुक्त चिह्नित: वहीं, इस मामले का एक वीडियो भी वायरल हुआ है. वायरल वीडियो में दिख रहा है, कि युवक किस तरह से जम्मू तवी-कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंक रहा है. वीडियो के आधार पर आरपीएफ की टीम ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया.

आरपीएफ की कार्रवाई में इस घटना में संलिप्त अभियुक्त मोहम्मद आरिफ उर्फ अमन (23 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह गया के चाकन्द थाना अंतर्गत चाकन्द बाजार का रहने वाला है. यह मूल रूप से चंदौती थाना अंतर्गत कटारी इस्लामगंज मस्जिद का निवासी है. पुलिस ने गिरफ्तार मो. आरिफ से पूछताछ की है.

आरोपी को भेजा गया जेल: वहीं, घटना के बाद गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद आरिफ ने आरपीएफ को बताया कि उसे गुस्सा आ गया था. इसलिए उसने ट्रेन पर पत्थर मारने की घटना की. जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार वीडियो में सिर्फ एक ही युवक के द्वारा जम्मू तवी-कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना की गई थी. अग्रतर करवाई जा रही है.