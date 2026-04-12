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उत्पाद विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, भागने के दौरान दूसरे गांव का युवक घायल

गया: बिहार के गया जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत भीड़ गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. टीम ने गांव में छापा मारकर तीन लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन गिरफ्तारी का विरोध करते हुए गांव वालों ने टीम पर पत्थरों की बौछार कर दी. हमले से टीम के अधिकारी और कर्मी किसी तरह जान बचाकर मौके से भागने में सफल रहे.

आरोपियों को छुड़ाने के लिए पथराव: छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया. जैसे ही टीम उन्हें लेकर आगे बढ़ी, गांव के लोग जमा हो गए और गिरफ्तारी का विरोध करने लगे. विरोध बढ़ता देख लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. पथराव तब तक जारी रहा, जब तक हिरासत में लिए गए तीनों लोगों को छोड़ नहीं दिया गया. इस दौरान टीम की गाड़ी तेज रफ्तार से भागने लगी.

उत्पाद विभाग की गाड़ी ने युवक को कुचला: टीम के भागने के क्रम में कुचेसर निवासी युवक दिलशाद कुरैशी गाड़ी के चपेट में आ गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, गाड़ी की लाइट बंद थी और तेज रफ्तार के कारण युवक को बचाने का मौका नहीं मिला. घायल युवक को स्थानीय लोगों ने इमामगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उसे अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया. लोगों का आरोप है कि उत्पाद विभाग की टीम के लोग खुद नशे की हालत में थे.

"उत्पाद विभाग की टीम जो अवैध शराब के खिलाफ करवाई करने पहुंची थी, उस टीम के लोग खुद नशे की हालत में थे."-स्थानीय

परिजनों का आरोप, गाड़ी नहीं रुकी: घायल दिलशाद कुरैशी के चाचा रोशन कुरैशी ने बताया कि वे सड़क के एक ओर खड़े थे, जबकि उनका भतीजा दूसरी ओर था. अचानक उत्पाद विभाग की तेज रफ्तार गाड़ी ने दिलशाद को धक्का मार दिया. पहले उन्हें लगा कि गाड़ी पलट गई है, लेकिन बाद में जख्मी हालत में युवक को गिरा देखा. रोशन कुरैशी ने आरोप लगाया कि गाड़ी की लाइट ऑफ थी और धक्का मारने के बाद भी वह नहीं रुकी.

“हम सड़क के एक ओर खड़े थे जबकि मेरा भतीजा दिलशाद कुरैशी सड़क के दूसरी ओर खड़ा था. तभी उत्पाद विभाग की तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे धक्का मार दिया. गाड़ी की लाइट ऑफ थी और धक्का मारने के बाद भी वो नहीं रुकी.”-रोशन कुरैशी, घायल के चाचा

स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया: घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इमामगंज थाने पहुंचे और उत्पाद विभाग की टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. लोगों का आरोप था कि छापेमारी करने पहुंची टीम के सदस्य खुद नशे की हालत में थे. आक्रोशित भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया.