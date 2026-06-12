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कानपुर-दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव; RSS प्रमुख जिस कोच में थे, उसका शीशा टूटा

GRP और RPF के अलावा कोतवाली दक्षिण पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ शुरू की गई.

कानपुर-दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव.
कानपुर-दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 7:08 AM IST

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फिरोजाबाद/कानपुर: नई दिल्ली जा रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थर मारा गया है. इस ट्रेन से RSS प्रमुख मोहन भागवत सफर कर रहे थे. वह कानपुर में एक समारोह से वापस दिल्ली लौट रहे थे. वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं. कानपुर-दिल्ली रेलमार्ग पर फिरोजाबाद में हुई पत्थरबाजी की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप है. मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है.

ADG जोन आगरा सुवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि घटना शाम करीब 7 बजे की है. AC कोच E1 पर एक पत्थर मारा गया है. AC कोच में शीशे के दो लेयर होते हैं, बाहरी लेयर क्रैक हुआ है. किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है. यह भी जानकारी मिली है कि शताब्दी एक्सप्रेस से मोहन भागवत सफर कर रहे हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मामले की गंभीरता से जांच-पड़ताल की जा रही है. जल्द ही अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

ADG जोन आगरा सुवेंद्र कुमार भगत. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, RSS प्रमुख मोहन भागवत कानपुर की समाज सेविका नीतू सिंह की बेटी वसुंधरा सिंह की शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. यह ट्रेन जैसे ही फिरोजाबाद जिले की सीमा में पहुंची उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रेन के कोच संख्या E1 पर पत्थर मारा गया है. इसी कोच में RSS प्रमुख मोहन भागवत बैठे थे.

ट्रेन स्टाफ द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. जानकारी मिलने के बाद GRP और RPF के अलावा कोतवाली दक्षिण पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ शुरू की गई. इंस्पेक्टर दक्षिण योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इस मामले की एफआईआर दर्ज कर पत्थर फेंकने वाले सख्श की तलाश की जा रही है. आसपास लगे CCTV कैमरे देखे जा रहे है.

नहीं रोकी गई ट्रेन: सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ट्रेन को रास्ते में कहीं भी नहीं रोका गया और सीधे टूंडला जंक्शन पर जाकर ही ब्रेक लगे. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ टूंडला जंक्शन पर पहुंचे. जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, सुरक्षा घेरे को कड़ा कर दिया गया. अधिकारियों द्वारा गहन जांच-पड़ताल पूरी करने के बाद ट्रेन को सुरक्षित रूप से दिल्ली के लिए रवाना किया गया.

कानपुर पहुंचे थे मोहन भागवत: संघ प्रमुख कानपुर में एक आशीर्वाद समारोह में शामिल होने आए थे. वह क्षेत्रीय संघ संचालक रहे बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह की पड़पोती वसुंधरा सिंह के वैवाहिक आशीर्वाद समारोह का हिस्सा बनने पहुंचे थे. वहां उन्होंने आने वाली 21 जून को परिणय सूत्र में बंधने जा रहे दूल्हा-दुल्हन को अपनी शुभकामनाएं दीं.

इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना और योगी सरकार के कई मंत्रियों सहित भारी संख्या में VIP मेहमान मौजूद थे. इस आयोजन को लेकर शहर में पहले से ही कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे. पूर्व सांसद का यह परिवार लंबे समय से संघ विचारधारा से जुड़ा रहा है.

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