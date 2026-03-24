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यमुनानगर के डीहा बस्ती में पत्थरबाजी, छेड़छाड़ के विवाद ने लिया हिंसक रूप, कई लोग घायल

यमुनानगरः जिले के दढ़वा माजरी गांव में उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए, जब ढेहा बस्ती में दो गुटों के बीच मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. छेड़छाड़ के आरोप को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में बदल गया. इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.

कई दिन पुराना है छेड़छाड़ का मामलाः जानकारी के मुताबिक मामला तब शुरू हुआ जब एक लड़की दुकान से सामान लेकर वापस घर जा रही थी. इसी दौरान उसके साथ कथित छेड़छाड़ की घटना सामने आई. जब इस घटना की जानकारी लड़की के परिजनों को मिली, तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. यह विवाद धीरे-धीरे बढ़ता गया और मामला थाने तक पहुंच गया. लेकिन कई दिनों तक चले तनाव के बाद आज स्थिति अचानक बेकाबू हो गई और दोनों गुटों के बीच जमकर ईंट-पत्थर चले.

पुलिस के ऊपर भी पत्थर और ईंटों से हमलाः हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमला करने लगे, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. झगड़े के दौरान कई घरों में तोड़फोड़ हुई और कीमती सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया. सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस की थाना सदर जगाधरी टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को भी हालात काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. थाना प्रभारी के हाथ पर मामूली चोट आई है. एक एसआई की बाजू पर चोट के निशान हैं. दोनों ओर से पत्थर बाजी में पुलिस के ऊपर भी पत्थर और ईंटें बरसाई गई.