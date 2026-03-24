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यमुनानगर के डीहा बस्ती में पत्थरबाजी, छेड़छाड़ के विवाद ने लिया हिंसक रूप, कई लोग घायल

यमुनानगर में छेड़छाड़ का विवाद अचानक से हिंसक हो गया. मामले में स्थानीय पुलिस के साथ-साथ दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए.

STONE PELTING IN YAMUNANAGAR
यमुनानगर में छेड़छाड़ के विवाद में हिंसक झड़प (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 24, 2026 at 9:05 PM IST

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यमुनानगरः जिले के दढ़वा माजरी गांव में उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए, जब ढेहा बस्ती में दो गुटों के बीच मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. छेड़छाड़ के आरोप को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में बदल गया. इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.

कई दिन पुराना है छेड़छाड़ का मामलाः जानकारी के मुताबिक मामला तब शुरू हुआ जब एक लड़की दुकान से सामान लेकर वापस घर जा रही थी. इसी दौरान उसके साथ कथित छेड़छाड़ की घटना सामने आई. जब इस घटना की जानकारी लड़की के परिजनों को मिली, तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. यह विवाद धीरे-धीरे बढ़ता गया और मामला थाने तक पहुंच गया. लेकिन कई दिनों तक चले तनाव के बाद आज स्थिति अचानक बेकाबू हो गई और दोनों गुटों के बीच जमकर ईंट-पत्थर चले.

पुलिस के ऊपर भी पत्थर और ईंटों से हमलाः हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमला करने लगे, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. झगड़े के दौरान कई घरों में तोड़फोड़ हुई और कीमती सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया. सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस की थाना सदर जगाधरी टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को भी हालात काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. थाना प्रभारी के हाथ पर मामूली चोट आई है. एक एसआई की बाजू पर चोट के निशान हैं. दोनों ओर से पत्थर बाजी में पुलिस के ऊपर भी पत्थर और ईंटें बरसाई गई.

गांव में पुलिस बल तैनातः दोनों गुटों को शांत कराने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया. इस घटना में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों समेत कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में भर्ती कराया गया है. फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है.

जांच में जुटी पुलिसः पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो.

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