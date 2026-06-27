भारत-नेपाल बॉर्डर पर बवाल, अररिया में मुहर्रम जुलूस में पथराव से मची भगदड़
भारत-नेपाल सीमा पर मुहर्रम जुलूस के दौरान नेपाली ताजिया को रोकने पर उपद्रवियों ने पथराव किया, जिसे एसएसबी-पुलिस ने नियंत्रित किया.
Published : June 27, 2026 at 9:47 AM IST
अररिया: बिहार के अररिया के जोगबनी में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित चाणक्य चौक करबला मैदान में शुक्रवार को मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान अचानक भारी बवाल हो गया. नेपाल के रानी (मटियरवा) क्षेत्र से आए जुलूस की तरफ से हुई कथित पत्थरबाजी के बाद अचानक मौके पर अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई.
कई दुकानें क्षतिग्रस्त: नेपाल की तरफ से हुई इस अचानक पत्थरबाजी में करबला मैदान के आसपास स्थित कई दुकानों के शीशे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. इस हिंसक झड़प में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की चर्चा है, हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
भारतीय सीमा में प्रवेश रोकने पर विवाद: करबला मैदान में जोगबनी के विभिन्न मोहल्लों से आए पारंपरिक ताजिया जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से मौजूद थे. इसी बीच नेपाल के रानी क्षेत्र का ताजिया वहां पहुंचा और भारतीय जुलूस में शामिल होना चाहा. सुरक्षा और विधि-व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस ने उसे भारतीय सीमा में आने की अनुमति नहीं दी, जिससे विवाद भड़क उठा.
एसएसबी और पुलिस ने संभाला मोर्चा: बवाल की सूचना मिलते ही कार्यपालक पदाधिकारी मयंक कुमार, जोगबनी थानाध्यक्ष महादेव कामत और एसएसबी के अधिकारी हरेंद्र सिंह भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे. सुरक्षा बलों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और अतिरिक्त बल बुलाकर पूरे संवेदनशील इलाके को अभेद्य सुरक्षा घेरे में ले लिया.
सीमा पर भिड़े दोनों पक्ष: 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बथनाहा ने घटना की आधिकारिक पुष्टि की है. एसएसबी के अनुसार सीमा चौकी 'आई' समवाय जोगबनी के कार्यक्षेत्र स्थित चाणक्य चौक, सीमा स्तंभ संख्या 179/02 के समीप भारत और नेपाल के मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम मनाया जा रहा था, तभी अचानक दोनों पक्ष लाठी-डंडे और पत्थरों के साथ भिड़ गए.
जवान ने उपद्रवियों को खदेड़ा: एसएसबी के जवानों ने बिना वक्त गंवाए तत्काल जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ के उपद्रवियों को शांत कराया और स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया. एसएसबी मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस अचानक हुए पथराव और लाठीबाजी की घटना में उनके किसी भी जवान को कोई चोट या नुकसान नहीं पहुंचा है.
संवेदनशील इलाकों में छावनी: तनाव को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा के करबला मैदान, चाणक्य चौक और आसपास के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और एसएसबी की भारी तैनाती कर दी गई है. पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है. प्रशासन ने आम जनता से सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.
"नेपाल का ताजिया भारत के ताजिया के साथ खेलना चाहता था, जिसे सुरक्षा कारणों से रोका गया था. पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल के वीडियो फुटेज और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर चिन्हित कर उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी." -महादेव कामत, जोगबनी थानाध्यक्ष, अररिया