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भारत-नेपाल बॉर्डर पर बवाल, अररिया में मुहर्रम जुलूस में पथराव से मची भगदड़

अररिया में मुहर्रम जुलूस में बवाल ( ETV Bharat )

अररिया: बिहार के अररिया के जोगबनी में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित चाणक्य चौक करबला मैदान में शुक्रवार को मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान अचानक भारी बवाल हो गया. नेपाल के रानी (मटियरवा) क्षेत्र से आए जुलूस की तरफ से हुई कथित पत्थरबाजी के बाद अचानक मौके पर अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई. कई दुकानें क्षतिग्रस्त: नेपाल की तरफ से हुई इस अचानक पत्थरबाजी में करबला मैदान के आसपास स्थित कई दुकानों के शीशे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. इस हिंसक झड़प में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की चर्चा है, हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. भारतीय सीमा में प्रवेश रोकने पर विवाद: करबला मैदान में जोगबनी के विभिन्न मोहल्लों से आए पारंपरिक ताजिया जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से मौजूद थे. इसी बीच नेपाल के रानी क्षेत्र का ताजिया वहां पहुंचा और भारतीय जुलूस में शामिल होना चाहा. सुरक्षा और विधि-व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस ने उसे भारतीय सीमा में आने की अनुमति नहीं दी, जिससे विवाद भड़क उठा. एसएसबी और पुलिस ने संभाला मोर्चा: बवाल की सूचना मिलते ही कार्यपालक पदाधिकारी मयंक कुमार, जोगबनी थानाध्यक्ष महादेव कामत और एसएसबी के अधिकारी हरेंद्र सिंह भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे. सुरक्षा बलों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और अतिरिक्त बल बुलाकर पूरे संवेदनशील इलाके को अभेद्य सुरक्षा घेरे में ले लिया.