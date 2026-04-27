आगरा में बच्ची से अश्लील हरकत पर पथराव, जानें पूरा मामला
सिरफिरे ने मासूम को धमकी दी, पुलिस मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 11:00 AM IST
आगरा: मलपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में सिरफिरे युवक ने ट्यूशन पढ़ने जा रही छह वर्षीय मासूम के साथ अभद्रता की. सिरफिरे ने बच्ची के साथ सड़क किनारे छेड़छाड़ की. सिरफिरे ने मासूम को धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा. लेकिन जब मासूम को परेशानी हुई तो दो दिन बाद रविवार देर शाम सिरफिरे की करतूत मां को बताई.
मासूम के परिजन सिरफिरे की तलाश की. छानबीन करके परिजन आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे तो आरोप है कि आरेापी और परिजन ने पीड़ित परिवार पर पथराव कर दिया. सूचना पर मलपुरा थाना पुलिस पहुंच गई. तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
बता दें कि मलपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वषीय छात्रा कक्षा दो में पढ़ती है. मासूम छात्रा ने पुलिस और परिजन को बताया कि शुक्रवार को स्कूल के बाद ट्यूशन जा रही थी, तभी रास्ते में गांव के एक युवक ने रोक लिया. हाथ पकड़ा और उसे पकड़ कर पास खड़े टेंपो में ले गया. जहां पर युवक ने अश्लील हरकत की.
छेड़छाड़ की, जिससे बच्ची की चीख निकल गई. यह देखकर आरोपी ने किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी दी. कहा कि यदि किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा, जिससे ही मैंने किसी को कुछ नहीं बताया.
परिजन ने पुलिस को बताया कि बच्ची के गुप्तांग पर काटने से उसे परेशानी हुई. जिस पर ही उसने मां को आरोपी की करतूत बताई थी. जिस पर आरोपी की पहचान करके उसके घर पर शिकायत करने पहुंचे. जहां पर आरोपी और उसके घरवालों ने पीड़ित परिवार पर पथराव कर दिया.
मलपुरा थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि पथराव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. मासूम बच्ची के परिजन की तहरीर मिली है. इस मामले में जांच की जा रही है. जांच चके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.
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